究極のデジタルトランスフォーメーショントレーニングビデオジェネレーター

ハイパーリアリスティックなAIアバターを使用して、従業員トレーニングとオンボーディングビデオを魅力的に提供し、理解と記憶を向上させます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員の"社員トレーニングとオンボーディング"を受けるための90秒の指導ビデオを設計し、デジタルツールに関連する複雑な"SOP"を詳述します。ビデオには明確なステップバイステップのビジュアルと親しみやすい指導的な音声トーンを特徴とし、HeyGenの"スクリプトからのテキスト-ビデオ"機能を活用して技術的な指示をシームレスに変換します。
サンプルプロンプト2
プロジェクトマネージャーとチームリーダーを対象にした2分間の簡潔なビデオを制作し、効率的な"ビデオドキュメンテーション"作成のための"生成AIプラットフォーム"の実用的な利点を示します。ビジュアルスタイルはモダンでダイナミックにし、魅力的なグラフィックを特徴とし、エネルギッシュで説得力のあるナレーションで補完し、HeyGenの多様な"テンプレートとシーン"を最大限に活用します。
サンプルプロンプト3
技術トレーナーとソフトウェア開発者を対象にした45秒のチュートリアルビデオを開発し、"デジタルトランスフォーメーショントレーニングビデオジェネレーター"プラットフォーム内での"テキスト-ビデオ"機能の簡単さを強調します。ミニマリストなアニメーションスタイルを維持し、画面上のテキストオーバーレイと、HeyGenの高度な"ボイスオーバー生成"機能による正確で説明的なナレーションを組み合わせます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

デジタルトランスフォーメーショントレーニングビデオジェネレーターの使い方

直感的なAIプラットフォームで魅力的なデジタルトランスフォーメーショントレーニングビデオを簡単に制作し、L&Dプロセスを効率化し、チームを強化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
デジタルトランスフォーメーショントレーニングコンテンツをスクリプトエディタに入力または貼り付けて開始します。生成AIプラットフォームによるスクリプトからのテキスト-ビデオ機能が、シームレスなビデオ作成のためにコンテンツを準備します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なプロフェッショナルAIアバターのライブラリから選択し、トレーニング資料を提示し、魅力的で一貫した画面上の存在感を確保します。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを追加
高品質のAIボイスオーバーをさまざまな言語とスタイルでビデオに追加し、トレーニングコンテンツに明確で影響力のあるナレーションを提供します。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
プロジェクトを最終化し、希望のフォーマットでトレーニングビデオをエクスポートし、効果的なデジタルトランスフォーメーションオンボーディングのために従業員に即座に配布できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な概念を簡素化

複雑なデジタルトランスフォーメーションのトピックやSOPを、誰にでもアクセス可能なビデオドキュメンテーションに変換し、複雑な情報を簡単に理解できるようにします。

よくある質問

HeyGenはAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenの**生成AIプラットフォーム**はコンテンツ作成を革新し、ユーザーが**AIアバター**と**テキスト-ビデオ**機能を使用して高品質のビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、多様なニーズに対応する直感的な**オンラインビデオメーカー**となります。

HeyGenはデジタルトランスフォーメーショントレーニングビデオの生成やビデオドキュメンテーションに使用できますか？

もちろんです。HeyGenは強力な**デジタルトランスフォーメーショントレーニングビデオジェネレーター**として機能し、L&Dチームが魅力的な**トレーニングビデオ**や詳細な**ビデオドキュメンテーション**を簡単に作成できるようにします。その直感的な機能により、**社員トレーニングとオンボーディング**のための重要な学習コンテンツの制作が効率化されます。

HeyGenが提供するビデオカスタマイズのための高度な機能は何ですか？

HeyGenはリアルな**AIボイスオーバー**や豊富な**テンプレートとシーン**のライブラリなどの高度な機能を提供し、コンテンツをカスタマイズできます。ユーザーは**140以上の言語**を活用してグローバルにリーチし、ロゴや色でブランドをカスタマイズすることも可能です。

HeyGenを多用途なオンラインビデオメーカーにするコア機能は何ですか？

HeyGenのコア機能は、**説明ビデオ**や**ソーシャルメディアビデオ**をテキストから直接迅速に作成できることです。直感的な**オンラインビデオメーカー**として、アスペクト比のリサイズや多様なプラットフォームとコンテンツニーズに対応する強力なメディアライブラリを含んでいます。