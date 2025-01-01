デジタル刺激ビデオメーカー：魅力的なビデオを作成
高度なAIアバターを使用して、スタジオ品質のビデオコンテンツを手軽かつ迅速に制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
若者を対象にした30秒のソーシャルメディア動画をデザインし、今後開催されるバーチャルテックカンファレンスを宣伝します。ビジュアルスタイルはテンポが速くエネルギッシュで、トレンディな音楽と大胆なテキストオーバーレイを組み込みます。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、シーンを迅速に組み立て、スクリプトから直接動画を生成するテキストから動画への機能を使用し、魅力的で共有可能なソーシャルメディア動画を確保します。
潜在的なB2Bクライアント向けに60秒の説明動画を制作し、データ分析のためのAIプラットフォームの利点を明確にします。ビジュアルアプローチはクリーンでプロフェッショナルであり、鮮明なモーショングラフィックスと落ち着いた情報提供のバックグラウンドスコアを使用し、HeyGenによって自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。AIアバターが視聴者を複雑な概念に対して明確かつ専門的に案内します。
新入社員向けの90秒の社内トレーニング動画を開発し、会社のオンボーディング手続きを中心にスタジオ品質の動画コンテンツを作成します。ビジュアルスタイルは明確で指導的であり、シンプルなグラフィックスと親しみやすく励ましのあるボイスオーバーを特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用してトレーニングモジュールを効果的に構築し、プロフェッショナルで魅力的な学習体験をトレーニング動画に確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなビデオ制作を支援しますか？
HeyGenは直感的なAIプラットフォームを通じて、ユーザーが魅力的なコンテンツを作成できるようにします。カスタマイズ可能なテンプレート、多様なメディアライブラリ、AIアバターを活用して、スタジオ品質のビデオコンテンツを効率的に制作し、クリエイティブなビジョンを現実に変えます。
HeyGenはAIアバターを使用してスタジオ品質のビデオコンテンツを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは高度なオンラインビデオメーカーであり、リアルなAIアバターを生成し、高品質のAIボイスオーバーと組み合わせることができます。この組み合わせにより、説明動画や製品デモなどの制作が、広範な機材を必要とせずにプロフェッショナルなスタジオ品質のビデオコンテンツを実現します。
HeyGenを使用してソーシャルメディア動画や説明動画のブランディングコントロールはどのように行えますか？
HeyGenは、すべてのビデオコンテンツでブランドアイデンティティを維持するための強力なブランディングコントロールを提供します。ロゴを簡単に組み込み、ブランドカラーを調整し、カスタマイズ可能なテンプレートを活用して、視聴者に響くプロフェッショナルなソーシャルメディア動画や説明動画を作成できます。
HeyGenは効率的な字幕生成機能やその他のビデオ編集ツールを提供していますか？
はい、HeyGenには簡単にキャプションを追加できる統合された字幕生成機能があり、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。また、アスペクト比のリサイズなどの基本的なビデオ編集ツールも含まれており、すべてのクリエイティブニーズに対応する包括的なデジタル刺激ビデオメーカーです。