デジタルスポークスパーソンメーカー：AIビデオを簡単に作成
スピードとコスト効率で魅力的なビデオを制作。高度なAIアバターを活用してコンテンツに命を吹き込みましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターやオンライン教育者向けに、AIビデオジェネレーターの力を示すダイナミックな45秒の説明ビデオを開発します。ビジュアルスタイルはクリーンで教育的であり、アニメーションテキストと明確で熱意ある声を使用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能がどのように書かれたコンテンツをプロフェッショナルなビデオに変えるかを示します。
ブランドマネージャーや企業コミュニケーターがAIビデオ作成プラットフォームを活用する方法を、洗練された60秒のスポットで紹介します。ビジュアルスタイルはスリークで企業的であり、ブランド要素をシームレスに組み込み、権威あるが親しみやすい声で伴います。このビデオは、すべてのコミュニケーションで一貫したカスタマイズとブランディングを維持するための豊富なテンプレートとシーンを強調します。
ソーシャルメディアマーケターや製品ローンチチームを対象とした、魅力的な30秒の製品デモンストレーションビデオを作成します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで活気があり、素早くインパクトのあるカットとアップビートな声を使用し、カスタムアバターのためのボイスオーバー生成を使用して新機能や製品を紹介することで、魅力的なコンテンツを簡単に作成できる方法を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなビデオコンテンツを可能にしますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターを使用して、カスタムAIアバターとさまざまなクリエイティブツールを活用し、プロフェッショナル品質のビデオを簡単に制作できるようにすることで、ユーザーに魅力的なコンテンツを作成する力を与えます。
HeyGenはテキストを魅力的なビデオに変換できますか？
はい、HeyGenは強力なテキストからビデオへの変換機能を備えており、スクリプトを迅速にダイナミックなビデオに変換できます。これにより、HeyGenはさまざまなマーケティングやコミュニケーションのニーズに対応する効果的なデジタルスポークスパーソンメーカーとなります。
ブランディングのためのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは、ロゴやブランドカラーのアップロードを含む広範なカスタマイズとブランディングコントロールを提供します。ユーザーはプロフェッショナルなテンプレートを活用して、すべてのAIビデオ作成においてブランドの一貫性を確保できます。
HeyGenはどのような種類のAIアバターを作成できますか？
HeyGenは多様なAIアバターを生成できる多用途なAIビデオ作成プラットフォームであり、リアルなデジタルヒューマンからクリエイティブなアニメーションキャラクターまで、さまざまなアプリケーションで使用できます。これらのカスタムアバターは、説明ビデオやソーシャルメディアコンテンツなどで活用できます。