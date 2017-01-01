小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャー向けに、デジタルスポークスパーソンメーカーとして簡単に活用できることを紹介する、魅力的な30秒のビデオを作成することを想像してください。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、鮮明なグラフィックスと親しみやすくプロフェッショナルなナレーションを使用し、カメラを必要とせずにカスタマイズ可能なAIアバターをシームレスに統合して魅力的なコンテンツを制作する方法を強調します。

ビデオを生成