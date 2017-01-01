デジタルスポークスパーソンメーカー：AIビデオを簡単に作成

スピードとコスト効率で魅力的なビデオを制作。高度なAIアバターを活用してコンテンツに命を吹き込みましょう。

小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャー向けに、デジタルスポークスパーソンメーカーとして簡単に活用できることを紹介する、魅力的な30秒のビデオを作成することを想像してください。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、鮮明なグラフィックスと親しみやすくプロフェッショナルなナレーションを使用し、カメラを必要とせずにカスタマイズ可能なAIアバターをシームレスに統合して魅力的なコンテンツを制作する方法を強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターやオンライン教育者向けに、AIビデオジェネレーターの力を示すダイナミックな45秒の説明ビデオを開発します。ビジュアルスタイルはクリーンで教育的であり、アニメーションテキストと明確で熱意ある声を使用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能がどのように書かれたコンテンツをプロフェッショナルなビデオに変えるかを示します。
サンプルプロンプト2
ブランドマネージャーや企業コミュニケーターがAIビデオ作成プラットフォームを活用する方法を、洗練された60秒のスポットで紹介します。ビジュアルスタイルはスリークで企業的であり、ブランド要素をシームレスに組み込み、権威あるが親しみやすい声で伴います。このビデオは、すべてのコミュニケーションで一貫したカスタマイズとブランディングを維持するための豊富なテンプレートとシーンを強調します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマーケターや製品ローンチチームを対象とした、魅力的な30秒の製品デモンストレーションビデオを作成します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで活気があり、素早くインパクトのあるカットとアップビートな声を使用し、カスタムアバターのためのボイスオーバー生成を使用して新機能や製品を紹介することで、魅力的なコンテンツを簡単に作成できる方法を強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

デジタルスポークスパーソンメーカーの使い方

AIアバターとテキストからビデオへの技術でプロフェッショナルなビデオを簡単に作成し、コンテンツ戦略を変革します。

1
Step 1
AIアバターを選択
ブランドやメッセージを表現するために、多様なAIアバターのライブラリから選択します。ユニークなブランディングのためにカスタムアバターを作成することも可能です。
2
Step 2
ビデオスクリプトを貼り付け
テキストを入力すると、当社の高度なテキストからビデオへのエンジンが、選択したAIスポークスパーソンのために自然な音声を生成します。
3
Step 3
ビジュアル要素をカスタマイズ
ロゴの追加、色の調整、背景音楽やストックメディアの組み込みなど、ブランディングコントロールを使用してビデオを強化し、スタイルに合わせます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
AIビデオ作成プラットフォームの力を活用し、ソーシャルメディア、プレゼンテーション、または選択したプラットフォームに対応するさまざまなアスペクト比で高品質のビデオを生成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を特集

.

プロフェッショナルなAI生成ビデオを使用して、クライアントの証言や成功事例を効果的に強調し、信頼を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてクリエイティブなビデオコンテンツを可能にしますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターを使用して、カスタムAIアバターとさまざまなクリエイティブツールを活用し、プロフェッショナル品質のビデオを簡単に制作できるようにすることで、ユーザーに魅力的なコンテンツを作成する力を与えます。

HeyGenはテキストを魅力的なビデオに変換できますか？

はい、HeyGenは強力なテキストからビデオへの変換機能を備えており、スクリプトを迅速にダイナミックなビデオに変換できます。これにより、HeyGenはさまざまなマーケティングやコミュニケーションのニーズに対応する効果的なデジタルスポークスパーソンメーカーとなります。

ブランディングのためのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは、ロゴやブランドカラーのアップロードを含む広範なカスタマイズとブランディングコントロールを提供します。ユーザーはプロフェッショナルなテンプレートを活用して、すべてのAIビデオ作成においてブランドの一貫性を確保できます。

HeyGenはどのような種類のAIアバターを作成できますか？

HeyGenは多様なAIアバターを生成できる多用途なAIビデオ作成プラットフォームであり、リアルなデジタルヒューマンからクリエイティブなアニメーションキャラクターまで、さまざまなアプリケーションで使用できます。これらのカスタムアバターは、説明ビデオやソーシャルメディアコンテンツなどで活用できます。