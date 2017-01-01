デジタルスポークスパーソンジェネレーター：AIビデオを数分で
魅力的なビデオを簡単に作成し、制作コストを削減。AIアバターでテキストを動的なコンテンツに変換します。
HeyGenの高度な「テキストからビデオ技術」を活用して、魅力的な「製品説明ビデオ」を簡単に作成する方法を紹介する、プロダクトマネージャー向けの90秒間の社内トレーニングビデオを開発してください。ビジュアルの美学は明るく魅力的で、親しみやすい「AIアバター」を使用してスクリプトを伝え、技術的な詳細の明確さと保持を確保するために鮮明なナレーション生成を強化します。
HeyGenの「多言語サポート」を効果的な「オンライントレーニング」モジュールの中核要素として説明する、HRおよびトレーニング部門を対象とした2分間の指導ビデオを制作してください。ビジュアルトーンはプロフェッショナルでグローバルに包括的であり、多様なAIアバターがコンテンツを提供し、異なる言語背景にわたるアクセシビリティと理解を確保するために正確な「字幕/キャプション」を補完します。
小規模ビジネスオーナー向けに、HeyGenの「ユーザーフレンドリーなインターフェース」が「マーケティングキャンペーン」のための魅力的なコンテンツの作成をどのように簡素化するかを強調する、ダイナミックな45秒間のプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオのスタイルはテンポが速くアップビートで、事前にデザインされた「テンプレートとシーン」を使用して多様なアプリケーションを迅速に示し、広範な編集なしで一貫したプロフェッショナルなブランドメッセージを維持します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
高パフォーマンスのAI広告を作成.
デジタルスポークスパーソンを使用して、魅力的なマーケティングキャンペーンや製品説明ビデオを生成し、オーディエンスのエンゲージメントとコンバージョンを迅速に向上させます。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ生成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、シンプルなスクリプトからスタジオ品質のビデオを生成することを可能にする高度なテキストからビデオ技術と多様なAIスポークスパーソンを使用して、ビデオ作成を簡素化します。使いやすいインターフェースにより、簡単なビデオ編集と数分で魅力的なコンテンツの効率的な制作が可能です。
HeyGenは高度なビデオ制作のためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、多言語サポート、高度な音声クローン、カスタムスクリプトのアップロードなどの強力な技術機能を提供し、コンテンツを正確にカスタマイズします。API統合により、スケーラブルなビデオ制作と既存のCRMおよびマーケティングツールとのシームレスな統合を実現し、一貫したブランディングと効率的なワークフローを保証します。
HeyGenはビデオ制作コストを削減するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはAIアバターと包括的なメディアライブラリを活用することで、ビデオ制作コストと時間を大幅に削減します。これにより、高価な機材や俳優が不要になります。プラットフォームの簡単なビデオ編集機能とすぐに使えるテンプレートは、効率的なコンテンツ作成のためにクリエイティブプロセスをさらに合理化します。
HeyGenビデオの出力形式とカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは柔軟な出力を可能にし、ユーザーがスタジオ品質のビデオをMP4ファイルとしてダウンロードし、カスタマイズ可能なアスペクト比のリサイズを提供します。プラットフォームは自動字幕/キャプションをサポートし、特定のブランディングコントロールと要件を満たすために広範な編集オプションを提供します。