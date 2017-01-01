デジタルサイネージビデオメーカー：簡単で魅力的なコンテンツ
テキストアイデアを動的なコンテンツに変換し、デジタルサイネージ用の魅力的なディスプレイビデオを制作します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用してください。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
IT部門や企業コミュニケーションチーム向けに、デジタルサイネージソフトウェアの効率性を詳述する45秒の説明ビデオを制作します。このビデオは、スリークで情報豊富なビジュアルと明確なグラフィックを備え、権威ある落ち着いた指導的な音声スタイルでサポートされます。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能がコンテンツの更新を簡素化し、字幕/キャプションがすべてのディスプレイでのアクセシビリティを確保する方法を強調します。
デジタルマーケターやコンテンツクリエイターを対象にした90秒のプロモーションビデオを開発し、AIビデオジェネレーターの創造的な可能性を示します。視覚的に豊かで魅力的なスタイルを採用し、多様なシーンとフレンドリーでエネルギッシュなナレーション、そして高揚感のあるバックグラウンドミュージックを組み合わせます。豊富なテンプレートとシーンの利用可能性を強調し、メディアライブラリ/ストックサポートを活用してプロジェクトを迅速に開始する利便性を示します。
小売マネージャーやイベントオーガナイザー向けに、デジタルサイネージの取り組みと全体的なビデオ作成を活性化するための60秒の指導ビデオをデザインします。このビデオは、実際のアプリケーションを示す速いペースで活気のあるビジュアルスタイルを特徴とし、熱意に満ちたモチベーショナルなナレーションで補完されます。アスペクト比のリサイズとエクスポートがさまざまなスクリーンでの展開を効率化し、字幕/キャプションが騒がしい環境でのメッセージの明確さを向上させる方法を紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてデジタルサイネージ用の動的コンテンツの作成を支援しますか？
HeyGenは高度な「AIビデオジェネレーター」として機能し、テキストを魅力的な「ディスプレイビデオ」コンテンツに変換します。直感的な「ドラッグ＆ドロップツール」と豊富な「テンプレート」ライブラリにより、効果的な「デジタルサイネージ」の「コンテンツ作成」プロセスを簡素化します。
HeyGenはデジタルサイネージビデオにAIアバターとカスタムナレーションを統合できますか？
はい、HeyGenはリアルな「AIアバター」とカスタマイズ可能な「ナレーション」を備えた強力な「AIビデオジェネレーター」を提供します。これにより、パーソナライズされた魅力的なコミュニケーションが可能になり、静的なメッセージを生き生きとさせることで「デジタルサイネージ」の効果を高めます。
HeyGenはビジネス向けの使いやすいデジタルサイネージビデオメーカーとして何が優れていますか？
HeyGenは直感的な「ビデオ作成」を目的とした「クラウドベースのプラットフォーム」であり、「使いやすいデジタルサイネージビデオメーカー」として設計されています。カスタムロゴや色などの「ブランディングコントロール」を提供し、最小限の労力で一貫したブランドアイデンティティを反映する「ディスプレイビデオ」コンテンツを確保します。
HeyGenはさまざまなデジタルサイネージフォーマットにテキストをビデオに変換することをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは「テキストをビデオに変換」する能力に優れており、スクリプトからプロフェッショナルな「デジタルサイネージビデオ」コンテンツを迅速に生成できます。多様な機能には「アスペクト比のリサイズ」やさまざまなエクスポートオプションが含まれ、どのディスプレイにも最適化されたビデオを確保します。