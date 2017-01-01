デジタルサイネージビデオジェネレーター：迅速に魅力的なコンテンツを作成
HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、簡単に素晴らしく高性能なデジタルサイネージ広告をデザインしましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
システムインテグレーターとテクニカルコンサルタント向けに、HeyGenを高度なデジタルサイネージビデオジェネレーターとして紹介する90秒のソリューション指向のビデオを制作してください。ビデオはモダンで洗練された美学を持ち、ダイナミックなトランジションを特徴とし、AIアバターの統合によるパーソナライズされたメッセージングと、複数言語でのプロフェッショナルなナレーション生成を示し、すべてクラウドベースのプラットフォームから管理されます。このプロンプトは、スケーラビリティと高度なコンテンツ作成の可能性を示すことを目的としています。
ネットワーク管理者とソフトウェア開発者向けに、HeyGenのエンドツーエンドビデオ生成プロセスを詳細に説明する2分間の技術的な深掘りビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは非常に詳細で、HeyGenインターフェース内でのステップバイステップのデモンストレーションを特徴とし、落ち着いた指導的なナレーションを添えてください。さまざまなテンプレートとシーンがどのように迅速にカスタマイズできるか、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して豊富なアセットを提供し、字幕/キャプションが自動生成され、ディスプレイ全体でリアルタイムで動的なコンテンツ更新が保証されるかを示してください。
テクニカルサポートスペシャリストとDevOpsエンジニアを対象にした45秒の問題解決ビデオを開発してください。このビデオは直接的で権威あるビジュアルスタイルを採用し、分割画面を使用して一般的なコンテンツ更新の課題とHeyGenの合理化されたプロセスを示し、断定的で明確な声でサポートします。HeyGenが既存のデジタルサイネージソフトウェアとどのように統合され、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを利用して緊急の発表を行い、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、先進的なスケジューリングツールとシステム要件を尊重しながらコンテンツを即座に公開するかを強調してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはデジタルサイネージコンテンツのリモート管理をどのように支援しますか？
HeyGenはクラウドベースのプラットフォームを提供し、デジタルサイネージのリモート管理をシームレスに行えます。コンテンツのスケジュール設定、リアルタイムでのコンテンツ更新、すべてのデジタルディスプレイの管理をどこからでも簡単に行えます。
HeyGenはデジタルサイネージビデオ生成のためにどのような高度な機能を提供していますか？
HeyGenは高度なAIビデオおよび画像生成を活用し、テキスト-to-ビデオ機能やAIアバターを含む魅力的なデジタルサイネージを作成します。直感的なプラットフォームには、効率的なコンテンツ作成のためのドラッグ＆ドロップツールとテンプレート＆シーンが含まれています。
HeyGenはさまざまな画面のアスペクト比にデジタルサイネージビデオを最適化できますか？
はい、HeyGenはアスペクト比のリサイズをサポートしており、さまざまなディスプレイ画面にデジタルサイネージビデオを最適化できます。これにより、高性能なデジタルサイネージ広告がどのデジタルディスプレイでも完璧に見えることを保証します。
HeyGenはエンドツーエンドのデジタルサイネージビデオジェネレーターソリューションですか？
その通りです。HeyGenはデジタルサイネージのためのエンドツーエンドのビデオ生成を提供し、プロフェッショナルなナレーションを備えた動的なコンテンツを作成し、クラウドベースのプラットフォーム内でブランドコントロールをシームレスに統合できます。