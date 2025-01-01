インスタントコンテンツのためのデジタルサービスビデオジェネレーター
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
B2Bテクノロジーセクターのマーケティングマネージャーを対象にした60秒の情報ビデオをデザインし、新しいソフトウェア機能やサービスを説明します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、アニメーションインフォグラフィックとメディアライブラリからのストック映像を組み合わせ、自信に満ちた明瞭なナレーションを補完します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能が、複雑な文章コンテンツを魅力的でプロフェッショナルなビデオに簡単に変換できることを強調してください。
ソーシャルメディアインフルエンサー向けに30秒のバイラルスタイルのビデオを制作し、効率的にビデオを作成するためのクイックチップや製品レビューを示します。ビジュアルの美学はダイナミックでトレンディ、クイックカット、太字のテキスト、人気のあるバックグラウンドトラックを特徴とします。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンが、クリエイターが注目を集め、エンゲージメントを促進する魅力的なコンテンツを迅速に生成できることを示してください。
新入社員向けの45秒の歓迎オンボーディングビデオを開発し、特にHR部門がビデオストーリーテリングを改善するために探しているものです。ビジュアルと音声のスタイルはプロフェッショナルで温かく、オフィス環境の高品質なビデオと親しみやすいAIアバターを特徴とします。多様なチームのためにアクセシビリティと明確さを確保するために、HeyGenによって生成された正確な字幕/キャプションを含めることの重要性を強調してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにしてさまざまな目的のために高品質なビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなビデオを簡単に作成できる高度なAIビデオジェネレーターです。私たちのプラットフォームはAIを活用して、マーケティング、ソーシャルメディア、内部コミュニケーションに適した高品質なビデオを制作し、ビデオストーリーテリングを向上させます。
ビデオストーリーテリングを強化するためにどのようなAIアバターを使用できますか？
HeyGenは、デジタルサービスビデオコンテンツを生き生きとさせる多様なリアルなAIアバターを提供しています。これらのAIアバターは、魅力的なメッセージを届け、ビデオストーリーテリングを向上させるのに役立ちます。
HeyGenを使ってテキストプロンプトを魅力的なビデオに変換するのは簡単ですか？
はい、HeyGenは強力なテキスト・トゥ・ビデオジェネレーターを使用して、テキストプロンプトから直接ビデオを作成するのを非常に簡単にします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenが同期されたナレーションとビジュアルを備えたプロフェッショナルなビデオを生成します。
HeyGenはプロフェッショナルなビデオ作成のための既製テンプレートを提供していますか？
もちろんです！HeyGenは、プロフェッショナルなビデオ作成を簡素化するための多様な既製テンプレートとドラッグ＆ドロップインターフェースを提供しています。また、ブランドコントロールをカスタマイズして、マーケティングビデオが会社のアイデンティティに完全に一致するようにすることもできます。