デジタルルーチンビデオメーカー: 迅速で簡単なAIビデオ作成
高度なテキストからビデオへの機能でスクリプトを手間なく洗練されたビデオに変換し、コンテンツワークフローを効率化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
効率を求めるコンテンツクリエイター向けに、AIビデオメーカーの力を示す45秒のプロモーション動画を開発してください。エネルギッシュでダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、プロフェッショナルなトーンで、HeyGenのAIアバターを利用してテンプレートやシーン内のさまざまな機能を紹介し、複雑なアイデアを理解しやすくします。
動画のアクセシビリティとグローバルリーチの向上に焦点を当てたマーケティングプロフェッショナルを対象にした、60秒の教育的なショート動画を制作してください。オンラインビデオエディターの使いやすさを強調し、情報豊かで洗練されたビジュアルスタイルを採用します。自動字幕/キャプションを統合し、さまざまなプラットフォーム向けにシームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポートを実演し、重要な情報を鮮明に提示します。
ソーシャルメディアマネージャー向けに、迅速でトレンディなコンテンツを制作する必要がある30秒のソーシャルメディアリールを想像してください。このビデオはテンポが速く、ビジュアルが豊かで、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートの要素を取り入れます。スクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、魅力的なナラティブを迅速に生成し、現代的な音楽で強調し、どのようにして簡単に多作なYouTubeクリップメーカーになれるかを証明します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のコンテンツを魅力的なビデオに変換できますか？
HeyGenは高度なAIビデオメーカーとして機能し、テキストスクリプトを簡単にダイナミックなビデオコンテンツに変換できます。私たちの革新的なテキストからビデオへの機能は、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーション生成を活用し、複雑なビデオ編集なしでメッセージを生き生きとさせます。
HeyGenはビデオ制作のためにどのようなクリエイティブアセットを提供していますか？
HeyGenは豊富なビデオテンプレートと広範なメディアライブラリ/ストックサポートでデジタルルーチンを簡素化します。これにより、ユーザーは魅力的な製品デモやさまざまなビデオコンテンツを迅速に作成でき、プロフェッショナルなビデオ制作が誰にでもアクセス可能になります。
HeyGenでAIアバターをカスタマイズし、ビデオにブランドを付けることはできますか？
もちろんです。HeyGenのオンラインビデオエディターは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、フォントをビデオにシームレスに統合できます。また、多様なAIアバターをパーソナライズして、コンテンツがブランドのアイデンティティとクリエイティブビジョンに完全に一致するようにすることができます。
HeyGenはどのようにして異なるプラットフォーム向けにビデオを最適化しますか？
HeyGenはアスペクト比のリサイズなどの重要な機能を通じて、さまざまなプラットフォーム向けのビデオ編集を効率化し、コンテンツがどこでも完璧に見えるようにします。さらに、自動字幕/キャプションはアクセシビリティとエンゲージメントを向上させ、HeyGenは多様な配信ニーズに対応する理想的なYouTubeクリップメーカーであり、多用途なオンラインビデオエディターです。