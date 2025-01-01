デジタル製品ローンチビデオメーカー：ローンチを強化

強力なテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトを数分でプロフェッショナルなローンチビデオに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
技術系スタートアップや製品マネージャーを対象に、革新を実際に見たいというニーズに応える、洗練された45秒のAI製品ビデオを開発してください。このビデオは、モダンでクリーンな美学を特徴とし、プロフェッショナルで明確な「AIアバター」を使用して、スクリプトから直接生成された製品の高度な機能を紹介します。HeyGenの強力な「スクリプトからのテキストビデオ生成」機能を活用します。
サンプルプロンプト2
新しいデジタルソリューションを探している潜在顧客を対象にした、情報豊かな60秒の製品説明ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは親しみやすく明確で、HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を通じて作成された魅力的なナレーションが伴い、複雑な機能を簡単に理解できる利点に変換します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマーケターやコンテンツクリエイターが最大のエンゲージメントを求めるための、ダイナミックな15秒のプロモーション製品ビデオを作成してください。この高速ビデオは、視覚的にダイナミックなシーンとキャッチーなバックグラウンドミュージックを要求し、HeyGenの「字幕/キャプション」を利用して、さまざまなプラットフォームでの広範なアクセスとインパクトを実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

デジタル製品ローンチビデオメーカーの使い方

AIを活用してプロフェッショナルなデジタル製品ローンチビデオを簡単に制作し、コンセプトをマーケティングやソーシャルメディア向けの魅力的なコンテンツに変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
スクリプト生成ツールを利用するか、自分のスクリプトを貼り付けて、製品ローンチの主要メッセージをまとめます。
2
Step 2
ビジュアルとアバターを選択
多様なメディアライブラリ/ストックサポートから選択するか、リアルなAIアバターを組み込んで製品を紹介し、スクリプトを強化します。
3
Step 3
制作をカスタマイズ
ブランドコントロール（ロゴ、色）を適用してブランドに合わせ、ボイスオーバーを追加し、ビデオの流れを微調整します。
4
Step 4
エクスポートとローンチ
最適なアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを選択してビデオを完成させ、すべてのマーケティングチャネルで即座に共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

初期の成功事例で信頼性を構築

初期のユーザー体験と利点を強調する魅力的なAIビデオを作成し、新しいデジタル製品の価値を示しながら信頼を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてデジタル製品ローンチビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、デジタル製品ローンチビデオの作成を効率化します。自然なボイスオーバーとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを簡単に生成でき、効率的なAI製品ビデオメーカーです。

HeyGenを使用して自分のブランドを使用したカスタム製品ビデオを作成できますか？

もちろんです！HeyGenはドラッグ＆ドロップエディターと強力なブランディングコントロールを提供し、製品ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。資産をアップロードし、カスタム製品ビデオテンプレートを利用して、ユニークでプロフェッショナルな結果を得ることができます。

HeyGenは効率的な製品説明ビデオの作成にどのようなAI機能を提供しますか？

HeyGenはAIアバター、スクリプトからのテキストビデオ変換、AIボイスオーバーなどの高度なAI機能を提供し、製品説明ビデオの制作を加速します。このテキストからビデオへの作成ツールは、高品質のコンテンツを迅速かつ効率的に生成するのに役立ちます。

HeyGenはソーシャルメディアマーケティング用の製品ビデオ作成に適していますか？

はい、HeyGenはソーシャルメディア向けに魅力的な製品ビデオを制作するための優れたマーケティングツールです。カスタマイズ可能なビデオオプションと簡単なアスペクト比のリサイズを使用して、さまざまなプラットフォームでオーディエンスを魅了するコンテンツを作成できます。