デジタル製品ローンチビデオジェネレーター：魅力的なビデオを作成

AIアバターを活用して、プロフェッショナルで魅力的なビデオでデジタル製品をローンチしましょう。

234/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングプロフェッショナルやブランドマネージャーを対象にした60秒の製品説明ビデオを開発し、AI製品ビデオジェネレーターの変革力を詳述してください。ビジュアルの美学はクリーンでプロフェッショナルにし、プラットフォームのワークフローを明確に示すイラストレーションモーショングラフィックを特徴とし、落ち着いた権威あるナレーションを補完します。HeyGenの革新的な「AIアバター」がスクリプトを生き生きとさせ、複雑な概念を理解しやすく魅力的にする様子を紹介してください。
サンプルプロンプト2
既存のユーザーやコンテンツクリエーター向けに、製品ビデオジェネレーターの主要なアップデートを発表する30秒のエキサイティングな製品発表ビデオを制作し、「リッチグラフィック、ビデオ、音楽アセット」の統合に特化した新機能に焦点を当ててください。ビジュアル的には、エネルギッシュで鮮やかな色彩と素早くインパクトのあるカットを用い、祝祭的でモダンなトラックに合わせます。HeyGenの高度な「ボイスオーバー生成」を活用し、プロフェッショナルで魅力的な発表を実現する効率性と洗練さを示してください。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーやeコマース起業家向けにカスタマイズされた製品ビデオジェネレーターの広範な「カスタマイズオプション」を強調する45秒のビデオを想像してください。「AI UGCビデオ」の影響を示すために、さまざまな「ユーザー生成」シナリオを特徴とし、プラットフォームを活用する異なるビジネスの様子を示し、親しみやすいアコースティックな背景音楽で支えます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能が、ユーザーがアイデアを簡単に魅力的な製品ビデオに変える力を持っていることを示してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

デジタル製品ローンチビデオジェネレーターの仕組み

スクリプトから魅力的なビジュアルまで、ターゲットオーディエンスを引き付ける製品ローンチビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スタート地点を選ぶ
さまざまなプロフェッショナルな「ビデオテンプレート」から選ぶか、空白のシーンから始めます。「テンプレートとシーン」は、製品ローンチの強力な基盤を提供します。
2
Step 2
AIでスクリプトを作成
「AIによるスクリプト生成」を利用して、魅力的なコンテンツを簡単に作成します。「スクリプトからのテキストビデオ」機能が、あなたのテキストをダイナミックなビデオダイアログに変換し、ローンチの準備を整えます。
3
Step 3
魅力的なAIアバターを追加
「AIアバター」を組み込んで、製品ビデオを強化し、メッセージを伝えます。これらの「AIアバター」は人間味を加え、製品発表を親しみやすく、インパクトのあるものにします。
4
Step 4
完成したビデオをエクスポート
最終ビデオに「スタジオ品質の出力」を実現します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、どのプラットフォームでも最適化されたコンテンツを提供し、製品ローンチを洗練されプロフェッショナルに見せます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

アーリーアダプターの成功を強調

.

アーリーアダプターのフィードバックをダイナミックな顧客成功ビデオに変換し、新しいデジタル製品に対する信頼と信頼性を構築します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして製品ローンチビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは強力なAI製品ビデオジェネレーターとして、高品質な製品ローンチビデオの制作を効率化します。私たちのプラットフォームはAIを活用して、あなたのコンセプトを魅力的なデジタル製品ローンチビデオに変換します。

製品ビデオのクリエイティブなカスタマイズオプションは何がありますか？

HeyGenは、豊富なビデオテンプレートやリッチグラフィック、ビデオ、音楽アセットへのアクセスを含む広範なカスタマイズオプションを提供します。これにより、ブランドのクリエイティブビジョンに完全に一致するユニークな製品ビデオをスタジオ品質で制作できます。

HeyGenは製品デモビデオにAIアバターとスクリプト生成を利用できますか？

もちろんです。HeyGenは、先進的なAIアバターとAIによるスクリプト生成を使用して、魅力的な製品デモビデオや製品説明ビデオコンテンツを作成する力をユーザーに提供します。これにより、メッセージが明確かつプロフェッショナルに伝えられます。

HeyGenでどのような種類の製品ビデオを生成できますか？

HeyGenを使用すると、魅力的なティーザービデオ、インパクトのある製品発表ビデオ、情報豊富な製品説明ビデオなど、多様な製品ビデオを生成できます。私たちのプラットフォームは、すべてのマーケティングニーズに対応するさまざまなフォーマットをサポートしています。