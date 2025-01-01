デジタル最適化ビデオメーカー：ブランドを強化

HeyGenのテンプレートを使用して、驚くほど簡単に作成されたソーシャルメディアビデオでデジタルプレゼンスを最適化しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャーをターゲットにした45秒のソーシャルメディアビデオをデザインし、さまざまなプラットフォームにビデオコンテンツを迅速に適応させる方法を示します。ダイナミックでテンポの速いビジュアルアプローチとトレンディな音楽を使用し、HeyGenのテンプレートとシーンが多様なチャンネルやオーディエンス向けのコンテンツ作成を簡素化する方法を強調し、強力なマーケティングビデオメーカー体験を提供します。
サンプルプロンプト2
営業チームや企業トレーナー向けに、デジタル最適化の利点を説明する60秒の説明ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、明確で明瞭なボイスオーバー生成を行い、複雑な概念を効果的に説明します。すべてHeyGenのAIアバターを利用して、一貫したブランドメッセージを伝えます。
サンプルプロンプト3
起業家やスタートアップを対象にした30秒の説得力のあるプロモーションビデオを開発し、現代のビデオ制作のスピードと効率を強調します。美的感覚は洗練され革新的で、エネルギッシュでモチベーションを高めるサウンドトラックを伴い、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートが、ビデオメーカーのツールに不慣れな人でもプロフェッショナルグレードのビデオコンテンツを迅速に組み立てることを可能にする方法を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

デジタル最適化ビデオメーカーの仕組み

スマートAI機能を活用して、あらゆるデジタルプラットフォームに最適化された魅力的で高品質なビデオを簡単に作成し、最大のリーチとインパクトを実現します。

1
Step 1
スクリプトからビデオを作成
テキストをエディターに貼り付けることから始めます。当プラットフォームは「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能を活用して、プロフェッショナルなビデオを即座に生成し、最適化されたコンテンツの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターまたはメディアを選択
多様な「AIアバター」から選択して、メッセージを強化します。あるいは、自社ブランドのメディアを統合するか、豊富なストックライブラリから選んで、視覚的にオーディエンスを引き付けます。
3
Step 3
動的な字幕とボイスオーバーを追加
すべてのデジタルチャネルでのアクセシビリティと理解を向上させるために、ビデオの「字幕/キャプション」を自動生成します。また、高度なボイスオーバー生成を利用して、オーディオナラティブを完璧に仕上げることができます。
4
Step 4
最適なデジタルパフォーマンスのためにエクスポート
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなプラットフォーム、特にソーシャルメディア向けにビデオを最終調整します。高品質なビデオでターゲットオーディエンスを魅了する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を強調

AIを活用して信頼を築き、価値を示し、ブランドのデジタル最適化戦略を強化する魅力的な顧客成功ビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてクリエイティブなマーケティングビデオを強化できますか？

HeyGenは、マーケティングキャンペーンのために魅力的で高品質なビデオコンテンツを制作する力を提供します。多様なAIアバターを活用し、シーンをカスタマイズして、オーディエンスの注目を集める魅力的なソーシャルメディアビデオを作成できます。

HeyGenが効果的なテキスト-to-ビデオプラットフォームである理由は何ですか？

HeyGenは、スクリプトをダイナミックなビデオに簡単に変換することで、AIビデオメーカーとして際立っています。高度なテキスト-to-ビデオ技術と強力なAIボイスジェネレーターを組み合わせて、プロフェッショナルなボイスオーバーでアイデアを実現します。

HeyGenは迅速な制作のためのクリエイティブなビデオテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはさまざまな業界向けに迅速な制作を可能にするクリエイティブなビデオテンプレートの豊富なライブラリを提供しています。これらのテンプレートとストックアセットを組み合わせることで、ビデオメーカーのプロセスを簡素化し、メッセージに集中することができます。

HeyGenはデジタルビデオ最適化のためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、ビデオのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させる自動字幕/キャプションなどの重要な機能を提供する革新的なデジタル最適化ビデオメーカーです。これにより、コンテンツがより広いオーディエンスに届き、さまざまなプラットフォームで効果的にパフォーマンスを発揮します。