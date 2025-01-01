デジタルオンボーディングビデオジェネレーターで効率を解放
オンボーディングスクリプトを瞬時に魅力的なビデオに変換します。私たちの生成AIプラットフォームは、インテリジェントなテキストからビデオへの変換を使用して、従業員と顧客のトレーニングを簡素化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員のための効率的なオンボーディングビデオメーカーを探している人事マネージャーや学習・開発スペシャリストを対象にした2分間のデモンストレーションビデオを作成してください。ビデオはフレンドリーでプロフェッショナル、シナリオベースのビジュアルスタイルを採用し、現代的な企業環境で多様なAIアバターが交流する様子を描きます。HeyGenのテンプレートとシーン、ナレーション生成が高品質な社員オンボーディングコンテンツの作成をどのように効率化するかを説明する、魅力的でポジティブなAIナレーションを使用します。
SaaS製品を新しいユーザーに案内する責任を持つプロダクトマネージャーやマーケティングチーム向けに、60秒の顧客オンボーディングビデオをデザインしてください。ビジュアル的にはダイナミックで魅力的、かつ説明的であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから引き出したアニメーション要素で製品UIを専門的に紹介します。音声は明るくフレンドリーなAIナレーションと控えめなバックグラウンドミュージックを組み合わせ、HeyGenのスクリプトからビデオへの変換機能が魅力的なAI生成ビデオチュートリアルの制作をどのように加速するかを強調します。
オペレーションマネージャーやコンプライアンスオフィサー向けに、AIを使用した標準作業手順書（SOPs）の作成方法を詳述する1分間の情報ビデオを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションは簡潔で指導的であり、ステップバイステップのビジュアルと明確なテキストオーバーレイを特徴とします。直接的で理解しやすいAIナレーションを使用し、説明的な字幕/キャプションを組み合わせて最大限の明確さを確保し、HeyGenのデジタルオンボーディングビデオジェネレーター機能がAIアバターを使用して複雑なプロセスの説明をどのように簡素化するかを効果的に示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはデジタルオンボーディングビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオ生成技術を使用して、プロフェッショナルなオンボーディングビデオを迅速に生成する力を提供します。私たちのプラットフォームは、リアルなAIアバターとカスタムAIナレーションを使用してテキストをビデオに変換し、従業員や顧客のオンボーディングコンテンツの制作時間を大幅に短縮します。
HeyGenで生成されたAIビデオにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは、AI生成ビデオコンテンツのための広範なカスタマイズを提供します。多様なビデオテンプレートや、ブランドのロゴやカラーパレットを統合する機能があります。また、独自のメディアをアップロードして、デジタルオンボーディングビデオをさらにパーソナライズすることも可能です。
HeyGenは私のスクリプトを自然なAIナレーション付きのAIビデオに変換できますか？
はい、HeyGenの強力なテキストからビデオへの変換機能は、あなたの書かれたスクリプトを直接魅力的なAIビデオに変換します。これには、リアルなAIナレーションの生成と自動的に字幕を追加することが含まれ、オンボーディングビデオがどのような観客に対しても明確で魅力的であることを保証します。
AIアバターはHeyGenのオンボーディングビデオメーカーの効果をどのように高めますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターにおけるAIアバターは、高価な俳優や撮影機材を必要とせずに、デジタルオンボーディングコンテンツに一貫したプロフェッショナルな顔を提供します。彼らはあなたのメッセージを生き生きとさせ、新しい従業員や顧客にとってオンボーディングビデオをより魅力的で親しみやすいものにします。