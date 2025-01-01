新しいオンラインコースを宣伝する30秒の活気あるソーシャルメディア動画を作成し、デジタルプレゼンスを強化する必要がある小規模ビジネスオーナーをターゲットにします。ビジュアルスタイルはスピーディでモダンにし、HeyGenの「テンプレートとシーン」を使用して迅速にセットアップし、エネルギッシュなAIボイスオーバーで補完します。「AIアバター」を組み込んで主要な利点を提示し、魅力的な「デジタルマーケティング動画メーカー」ソリューションにします。

