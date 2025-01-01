魅力的なキャンペーンのためのデジタルマーケティング動画メーカー
素晴らしいマーケティング動画を簡単に作成。テンプレートとシーンを活用してキャンペーンの生産性を向上させましょう。
新しいB2Bクライアントと製品マーケターを対象にした複雑なソフトウェア機能を説明する45秒の説明動画をデザインします。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、明確なデータビジュアライゼーションと画面上のテキストに焦点を当てます。HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画生成」機能を活用して、正確なナレーションを簡単に生成し、「字幕/キャプション」を通じて重要な情報を伝え、効果的な「AI動画ツール」にします。
新製品の発売を紹介する60秒の魅力的な動画広告を制作し、eコマースプラットフォームとソーシャルメディアの消費者をターゲットにします。ビジュアルの美学は洗練されて高解像度で、ダイナミックなトランジションとブランドに合わせた色を取り入れます。HeyGenの豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用してビジュアルを充実させ、さまざまなプラットフォームに合わせた「アスペクト比のリサイズとエクスポート」で完璧なフレーミングを確保し、これらの重要な「マーケティング動画」のエンゲージメントを高めます。
コンテンツクリエイターやオンライン教育者が「生産性」を向上させるためのクイックライフハックを示す30秒の簡潔なアニメーション動画を作成します。ビジュアルスタイルは明るく、フレンドリーで、イラスト的にし、鮮やかな色とシンプルなキャラクターアニメーションを使用します。HeyGenの「AIアバター」を統合して、ハックを魅力的な「ボイスオーバー生成」で提示し、明るく明確な説明を提供し、そのような「アニメーション動画」の作成を簡単にします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなマーケティング動画を強化できますか？
HeyGenは強力なデジタルマーケティング動画メーカーとして、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンの豊富なライブラリを提供します。ユーザーはこれらを活用して、ブランドの一貫性とクリエイティブな自由を確保しながら、魅力的なマーケティング動画を迅速に制作できます。
HeyGenはコンテンツ作成のためにどのようなAI動画ツールを提供していますか？
HeyGenはAIアバターやAIテキスト読み上げなどの高度なAI動画ツールを統合し、スクリプトをダイナミックなアニメーション動画に変換します。これにより、複雑な編集なしで高品質な説明動画や動画広告を効率的に作成できます。
HeyGenは忙しいマーケターのために動画制作のワークフローを簡素化できますか？
もちろんです。HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースと豊富なストックアセットを備えており、ユーザーがプロフェッショナルなマーケティング動画やプロモーションを迅速に組み立てることを可能にし、すべてのデジタルマーケティングニーズに対して生産性を大幅に向上させます。
HeyGenは動画コンテンツにおけるブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？
HeyGenは強力なカスタマイズオプションとブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、独自のスタイルをすべての動画に統合することができます。これにより、すべてのソーシャルメディア動画や動画広告がすべてのプラットフォームで一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。