デジタルマーケティングチュートリアル動画ジェネレーター：魅力的なコンテンツを迅速に作成

スクリプトを魅力的なチュートリアル動画に瞬時に変換し、デジタルマーケティングのコンテンツ作成を効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングプロフェッショナルを対象にした90秒のダイナミックな説明動画を開発し、HeyGenが「マーケティング動画メーカー」としての力を示します。美的感覚はモダンでテンポが速く、エネルギッシュなナレーションで補完し、「字幕/キャプション」を追加する簡単さや「ナレーション生成」を使用してプロフェッショナルなナレーションを生成し、効果的な「コンテンツ作成」を強調します。
サンプルプロンプト2
教育者や企業トレーナー向けに設計された1分間の教育動画を制作し、HeyGenが直感的な「チュートリアル動画メーカー」として機能する様子を示します。この動画は明確で段階的なビジュアルアプローチを採用し、落ち着いた指導的なナレーションを使用して、事前にデザインされた「テンプレートとシーン」と豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して「テキストを動画に変換する」ことの容易さを強調します。
サンプルプロンプト3
限られたリソースを持つソロプレナーやスタートアップ向けに、HeyGenが「AI動画ジェネレーター」として迅速でプロフェッショナルな結果をもたらす役割を強調する45秒のプロモ動画を作成します。ビジュアルとオーディオスタイルはインスパイアリングでエネルギッシュにし、「AIアバター」と「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、さまざまなプラットフォーム向けに多用途な動画コンテンツを簡単に制作する方法を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

デジタルマーケティングチュートリアル動画ジェネレーターの使い方

AI搭載のジェネレーターで魅力的で効果的なデジタルマーケティングチュートリアル動画を迅速かつ簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付けるかコンテンツを生成
まず、入念に作成したデジタルマーケティングチュートリアルスクリプトをエディターに貼り付けます。あるいは、AIスクリプトジェネレーターを活用して、主要な学習ポイントを迅速にアウトライン化し、明確で構造化されたナラティブを確保します。
2
Step 2
ビデオテンプレートでビジュアルを選択
教育およびマーケティングコンテンツ用に特別に設計された多様なプロフェッショナルビデオテンプレートから選択します。これらのテンプレートは強力なビジュアルフレームワークを提供し、チュートリアルを最初から洗練され魅力的に見せます。
3
Step 3
ブランディングと自動字幕を適用
ブランドの独自のアセット、例えばロゴやカラースキームを組み込むことで、動画のプロフェッショナリズムを向上させます。自動字幕を利用してキャプションを自動生成し、アクセシビリティと視聴者のエンゲージメントを大幅に向上させます。
4
Step 4
高品質なチュートリアルをエクスポート
デジタルマーケティングチュートリアル動画をさまざまな解像度とアスペクト比でエクスポートするオプションを選択して、作成を完了します。動画はすべてのターゲットプラットフォームでの効果的なコンテンツ作成のために最適化されます。

使用例

魅力的なソーシャルメディアマーケティング動画を生成

短くてインパクトのあるデジタルマーケティングチュートリアルクリップやソーシャルメディアコンテンツを迅速に作成し、オーディエンスの注目を集めます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして企業のAI動画作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAI動画ジェネレーターで、コンテンツ作成を効率化します。リアルなAIアバターと強力なテキスト読み上げエンジンを使用して、テキストを動画に変換し、マーケティング動画メーカーやチュートリアル動画メーカーにとって複雑な動画制作を手軽にします。

HeyGenで生成されたAI動画をブランドに合わせてカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供します。ドラッグ＆ドロップエディターとビデオテンプレートを使用して、ブランドのロゴ、色、ストックアセットを組み込むことができ、マーケティング動画や説明動画がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenは動画のアクセシビリティを向上させるためにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenはアクセシビリティのための強力な技術的機能を提供しており、高度なナレーション生成と自動字幕を含みます。テキスト読み上げ機能は多くの言語をサポートしており、グローバルなオーディエンスに向けたビデオマーケティングに最適なAIツールです。

HeyGenはどのくらいの速さでさまざまな種類の動画を制作できますか？

HeyGenは動画制作の時間とコストを大幅に削減し、さまざまなコンテンツを迅速に作成できます。デジタルマーケティングチュートリアル動画からソーシャルメディア動画まで、その直感的なプラットフォームは全体的なビデオマーケティングの取り組みとコンテンツ作成を加速します。