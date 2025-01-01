デジタルリテラシートレーニングビデオジェネレーター：スキルを向上

魅力的なトレーニングビデオで従業員のデジタルスキルを向上させましょう。AIアバターを活用して、L&Dチームのためにビデオ作成を簡素化し、効果的な教育コンテンツを提供します。

サンプルプロンプト1
L&Dチーム向けの45秒のプロモーション作品を想像してください。従業員トレーニングビデオを革新する方法を紹介します。このビデオは、プロフェッショナルでクリーンな美学を採用し、ダイナミックなトランジションと自信に満ちた明瞭なナレーションを特徴とするべきです。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、既存のトレーニングコンテンツを迅速に洗練されたビデオセグメントに変換し、効率性とスケーラビリティを強調します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒の教育ビデオは、現代のツールを使ってマーケティング資料を簡単に作成する方法を示すべきです。このビデオは、クリーンでミニマリストなビジュアルスタイルと、アップビートなバックグラウンドミュージック、明確で簡潔なナレーションが必要です。すべての重要なポイントを字幕/キャプションで強調し、最大限のアクセシビリティと理解を示し、簡単な更新のシンプルさを実証します。
サンプルプロンプト3
マーケティングチーム向けに、AIビデオジェネレーターの力を示す60秒の説明ビデオを作成し、迅速なコンテンツ作成を実現します。洗練されたモダンなビジュアルデザインと魅力的なモーショングラフィックス、説得力のあるエネルギッシュなナレーションを採用してください。このビデオは、HeyGenのAIアバターを活用して多様なコンテンツを迅速に制作し、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比の変更とエクスポートが可能であることを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

デジタルリテラシートレーニングビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したツールで魅力的で情報豊かなデジタルリテラシートレーニングビデオを迅速に作成し、L&Dチームのコンテンツ開発を効率化します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
デジタルリテラシートレーニングコンテンツをエディターに貼り付け、テキストをビデオシーンに瞬時に変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
デジタルリテラシートレーニングの魅力的なプレゼンターとしてAIアバターを選び、ビデオにプロフェッショナルで親しみやすい人間要素を追加します。
3
Step 3
ナレーションを生成
自然なAIナレーションを追加し、デジタルリテラシーコンテンツを明確で一貫した形で伝えます。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
完成したデジタルリテラシートレーニングビデオを確認し、希望のアスペクト比でエクスポートして、すぐに視聴者に配信できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なデジタル概念を簡素化

複雑なデジタルリテラシーのトピックを明確で理解しやすい説明ビデオに変換し、すべての学習者にとって情報をアクセスしやすく消化しやすくします。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、スクリプトを魅力的なトレーニングビデオに変換します。リアルなAIアバターとプロフェッショナルなAIナレーションを使用し、使いやすいプラットフォームでビデオ作成を効率化します。これにより、L&Dチームは高品質な教育ビデオを簡単に更新しながら制作できます。

HeyGenはリアルなAIアバターとナレーションを使用したデジタルリテラシートレーニングビデオを制作できますか？

はい、HeyGenはデジタルリテラシートレーニングビデオジェネレーターとして優れており、多様なリアルなAIアバターと自然なAIナレーションを特徴とする魅力的な教育コンテンツを制作します。この強力な組み合わせにより、すべてのトレーニングビデオのエンゲージメントと理解が向上します。

HeyGenはアクセシブルな従業員トレーニングビデオのためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは自動字幕/キャプションと強力なブランディングコントロールを提供することで、従業員トレーニングビデオのアクセシビリティを向上させます。これにより、プロフェッショナルなビデオ作成が包括的で広範な視聴者に明確に理解されるようになり、全体的なビデオ戦略をサポートします。

HeyGenはL&Dチームのためにビデオ作成を加速するテンプレートを提供しますか？

もちろんです。HeyGenはL&Dチームのためにビデオ作成を加速するために特別に設計されたさまざまなプロフェッショナルテンプレートとシーンを提供します。これらのテンプレートをスクリプトやブランディングに合わせて簡単に適応させ、効率的なコンテンツ開発と簡単な更新を実現できます。