デジタル統合ビデオメーカー：AIによる効率化
強力なテキストからビデオへの変換機能で、アイデアを瞬時に高品質なマーケティングビデオに変えましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
ワークフローを最適化したいテクノロジーに精通した個人をターゲットにした、45秒の情報豊かなソーシャルメディアビデオを開発する必要があります。ダイナミックでテンポの速いビジュアルスタイルに、画面上のテキストアニメーションを組み込み、熱意に満ちたクリアな声で補完されます。この制作は、HeyGenの革新的なテキストからビデオへの変換機能を鮮やかに示し、生のテキストを魅力的なビジュアルストーリーに変換する方法を示し、AIを活用したビデオ作成の効率性を強調します。
既存の顧客に限定期間の特別オファーを知らせるために、15秒の簡潔なプロモーション発表を制作することを検討してください。ビジュアルの美学は明るさと楽観主義を求め、鮮やかな色と迅速なカットを使用し、陽気で高揚感のあるバックグラウンドミュージックと調和します。この作品は、HeyGenのテンプレートとシーンを通じた簡単なカスタマイズを効果的に紹介し、デジタル統合ビデオメーカーのニーズに完全に一致する高品質のビデオ出力を生成し、迅速なエンゲージメントを確保します。
従業員向けに、リモートワークガイドラインに関する新しい会社方針を明確に説明するための、60秒のプロフェッショナルな内部コミュニケーションビデオを作成しましょう。ビジュアルスタイルは落ち着きと権威を求め、完璧なグラフィックスと一貫したペースで特徴づけられ、安心感のある明瞭な声で強調されます。このビデオは、HeyGenのボイスオーバー生成が一貫したメッセージングとプロフェッショナルな配信を保証し、複雑な情報をすべてのスタッフに容易にアクセス可能にするために重要であることを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオ生成のクリエイティブプロセスを効率化しますか？
HeyGenは、ユーザーが「シンプルなプロンプト」またはスクリプトからビデオを生成できるようにし、先進的な「AIビデオメーカー」機能を活用してビデオ作成を簡素化します。私たちのプラットフォームは、カスタマイズ可能な「テンプレート」とリアルな「AIアバター」を備えたシームレスな「ビデオ作成ワークフロー」を提供し、テキストを魅力的な「テキストからビデオ」コンテンツに迅速かつ効率的に変換します。
HeyGenは私のマーケティングビデオが一貫したブランドメッセージを維持することを保証できますか？
もちろんです。HeyGenは、色、フォント、ロゴをカスタマイズできる包括的なブランディングコントロールを提供し、すべての「マーケティングビデオ」が「ブランドに沿ったコンテンツ」を提供することを保証します。この強力なカスタマイズにより、一貫した「高品質なビデオ出力」を持つ「プロフェッショナルなマーケティングビデオ」が作成され、視聴者に響きます。
HeyGenはどのような高度なAI機能を提供して、魅力的なビデオストーリーを作成しますか？
HeyGenは「AIを活用したビデオ作成」を利用して、「生成AIビデオ」技術を通じて魅力的な「ビデオストーリーテリング」を作成するのを支援します。私たちのプラットフォームは、多様な「AIアバター」とリアルな「AIボイスオーバー」を特徴としており、スクリプトをダイナミックな「テキストからビデオ」ストーリーに変換し、「デジタルピープル」と「ビジュアルAIエージェント」の力を活用します。
HeyGenはさまざまなデジタルプラットフォーム向けの多様なコンテンツ制作をどのようにサポートしますか？
HeyGenは多用途な「ビデオ作成」を目的として設計されており、すべての「ビデオキャンペーン」において魅力的な「ソーシャルメディアコンテンツ」と影響力のある「マーケティングビデオ」を制作することができます。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」や自動字幕/キャプションなどの機能を備え、HeyGenはさまざまなデジタルプラットフォームと視聴者に最適化されたコンテンツを保証します。