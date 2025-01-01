デジタルコースビデオジェネレーター: 魅力的なレッスンを迅速に作成

オンラインコース作成を変革します。リアルなAIアバターを活用して、高品質なビデオレッスンと魅力的でスケーラブルなコンテンツを生成します。

サンプルプロンプト1
教育者や企業トレーナー向けに45秒の情報ビデオを作成し、書かれた資料を「高品質なビデオレッスン」に変換する方法を示します。ビデオは明確でクリーンな美学を持ち、プロフェッショナルなグラフィックスと権威あるが親しみやすい声で構成されます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を強調し、迅速にコンテンツを生成し、正確な「ボイスオーバー生成」と自動「字幕/キャプション」を補完します。
サンプルプロンプト2
eラーニング開発者や専門家を対象にした60秒のプロモーションビデオを開発し、「デジタルコースビデオジェネレーター」の力を示し、「インタラクティブなコース」を効率的に作成します。スタイルはモダンでテンポが速く、さまざまな要素のシームレスな統合を示すクイックトランジションを使用します。HeyGenの「テンプレートとシーン」と「スクリプトからのテキストビデオ」、「メディアライブラリ/ストックサポート」を組み合わせて、迅速なコンテンツ組み立てを可能にする方法を強調します。
サンプルプロンプト3
大規模な組織向けに「スケーラブルなコンテンツ作成」とYouTube教育者向けに設計された洗練された30秒のビデオを生成し、「AIビデオジェネレーター」の多様性を示します。ビジュアルスタイルは複数の短いスニペットで一貫したブランディングを維持し、HeyGenの「AIアバター」が多様なレッスンを提供する方法を示します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」のユーティリティを示し、さまざまなプラットフォームにコンテンツを適応させ、広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

デジタルコースビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用してコースコンテンツを魅力的で高品質なビデオレッスンに簡単に変換し、オンラインコース作成プロセスを効率化します。

1
Step 1
コーススクリプトを作成
詳細なレッスンコンテンツをジェネレーターに直接貼り付けて、**スクリプトからのテキストビデオ**機能を活用してビデオスクリプトを即座に作成します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様な**AIアバター**ライブラリから、画面上のインストラクターとして選択します。コースのブランドとトーンに完璧にマッチするように外見をカスタマイズします。
3
Step 3
ボイスオーバーとブランディングを追加
プロフェッショナルなナレーションを**ボイスオーバー生成**を使用してビデオに追加し、クリアな音声を確保します。ブランドのロゴと色を統合して一貫した外観を作り出します。
4
Step 4
レッスンをエクスポートして共有
高品質なビデオレッスンが完成したら、希望のアスペクト比で**エクスポート**します。完成したトレーニングビデオはeラーニングプラットフォームでの使用準備が整っています。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育コンテンツ作成を効率化

複雑な主題を明確で魅力的なビデオレッスンに変換し、すべての教育分野での理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにAIコースジェネレーターとして機能しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターとAIボイスオーバーを使用して、スクリプトを高品質なビデオレッスンに変換する強力なAIコースジェネレーターとして機能します。これにより、オンラインコース作成が効率的で魅力的なものになります。

HeyGenは教育者のためにオンラインコース作成を簡素化しますか？

はい、HeyGenは豊富なテンプレートライブラリを提供し、テキストをプロフェッショナルなトレーニングビデオに迅速に変換する能力を持ち、オンラインコース作成を劇的に簡素化します。これにより、複雑なビデオ制作機器を必要とせずにスケーラブルなコンテンツ作成が可能になります。

HeyGenのビデオはインタラクティブなコースに理想的な理由は何ですか？

HeyGenは、リアルなAIアバターやメディアライブラリからの動的なビジュアル要素などの機能を備えており、インタラクティブなコースのエンゲージメントを向上させます。ユーザーはプロフェッショナルな字幕を簡単に追加し、多様なテンプレートを活用して、あらゆるeラーニングプラットフォーム向けに魅力的な高品質ビデオレッスンを制作できます。

HeyGenはスケーラブルな社員トレーニングビデオの制作に使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、社員トレーニングプログラムのための多数のトレーニングビデオを制作するのに理想的なAIビデオジェネレーターです。そのスケーラブルなコンテンツ作成能力により、一貫性のあるプロフェッショナルな学習教材が提供され、大規模な企業教育イニシアチブに最適です。