デジタルコンテンツジェネレーター: コンテンツ作成を自動化
AIコンテンツオートメーションでコンテンツ戦略を強化。スクリプトからのテキストビデオでマーケティングコピーやブログ投稿を簡単に生成し、出力を向上させます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
この45秒のインストラクションビデオは、AIコンテンツオートメーションのワークフローを強化しようとするコンテンツストラテジストやエージェンシー向けに設計されています。ビジュアル的には洗練されてプロフェッショナルで、画面上のテキストが重要な機能を強調し、明確で権威あるナレーションが付いています。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、既存の「AIブログライター」記事を洗練されたビデオに変換するシームレスなプロセスを示し、効率性とスケーラビリティを実証します。
独立したコンテンツクリエイターやYouTuberを対象にした60秒のインスピレーションビデオを作成してください。新しいビデオコンテンツの生成に苦労していることが多いです。ビジュアルスタイルは明るくカラフルで遊び心があり、エネルギッシュでモチベーションを高めるサウンドトラックが流れます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンが素晴らしいコンテンツアイデアジェネレーターとして機能し、複雑な編集なしで新しいエキサイティングなビデオを簡単に視覚化し制作する方法を強調します。
小規模ビジネスオーナーやeコマースマネージャー向けに、マーケティングコピーの影響力を高めることに焦点を当てた30秒の説明ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンで直接的、アニメーションテキストオーバーレイと製品ショットを使用し、プロフェッショナルでありながら親しみやすいナレーションが付いています。このビデオは、HeyGenのナレーション生成機能がどのようにして製品説明や広告コピーを魅力的なビデオストーリーに迅速に変えることができるかを示し、ターゲットオーディエンスに響く一貫したブランドボイスを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはマーケターのデジタルコンテンツ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターを使用してテキストスクリプトから高品質なビデオコンテンツを生成し、コンテンツ作成プロセス全体を効率化します。このAIコンテンツオートメーションにより、さまざまなマーケティングキャンペーン向けに魅力的なビデオを迅速に制作し、コンテンツの出力を大幅に増加させます。
HeyGenはコンテンツクリエイターがブランドビデオを制作するのを助けますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターやロゴ、カラーなどのカスタムブランディング要素を使用して、ブランドボイスの一貫性を確保しながらビデオを制作することを可能にします。さまざまなテンプレートとシーンを活用して、ソーシャルメディアやランディングページに合わせたユニークなビデオを作成できます。
HeyGenのAIプラットフォームを使用して生成できるコンテンツの種類は何ですか？
HeyGenは主にテキストからプロフェッショナル品質のビデオを生成することに焦点を当てており、AIアバター、ナレーション、字幕を完備しています。これにより、説明ビデオからマーケティングコピーのプレゼンテーション、さらには短いソーシャルメディアクリップまで、さまざまな用途に対応した効率的なAIコンテンツワークフローを実現します。
HeyGenは異なるプラットフォーム向けに複数のアスペクト比をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenはさまざまなアスペクト比をサポートしており、ソーシャルメディアなどの異なるプラットフォーム向けにビデオコンテンツを最適化し、最大のリーチとエンゲージメントを確保します。この柔軟性により、自動字幕と組み合わせて、ビデオをSEOフレンドリーでアクセスしやすいものにします。