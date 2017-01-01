忙しいマーケターを対象にした30秒のプロモーションビデオを想像してください。コンテンツ作成プロセスを効率化することを目的としています。ビジュアルスタイルはモダンでダイナミック、クイックカットとクリーンな美学を特徴とし、音声は明るく励みになるものです。このビデオは、HeyGenのAIアバターを使って、シンプルなテキストを魅力的なビジュアルストーリーに変え、ソーシャルメディアキャンペーンを活気づける方法を紹介します。

ビデオを生成