魅力的な広告キャンペーンのためのデジタルキャンペーン動画メーカー

AIアバターを使用して、ターゲットオーディエンスを効果的に魅了する高品質な動画広告を数分で生成します。

新製品の発売を紹介する30秒のデジタルキャンペーン動画を作成し、小規模ビジネスオーナーをターゲットにします。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、動的なテキストオーバーレイと現代的でアップビートな音声トラックを使用し、メッセージが即座に注目を集めるような魅力的な「デジタルキャンペーン動画メーカー」としての役割を果たします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティング専門家をターゲットにした45秒の洗練された動画広告を開発し、ソフトウェアソリューションのB2Bリードを生成します。プロフェッショナルな「AIアバター」が明確で説得力のあるメッセージを権威あるトーンで伝え、HeyGenの機能を活用してブランドを洗練された「動画広告メーカー」として確立します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアプラットフォーム向けの60秒の魅力的な動画を制作し、コンテンツクリエイターやインフルエンサーが次回のバーチャルイベントを宣伝するのを支援します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」機能を使用して、シンプルなスクリプトを動的なビジュアルストーリーに変換し、親しみやすいアバターとキャッチーなバックグラウンドミュージックを組み合わせて、非常に共有しやすい「ソーシャルメディア動画」を作成します。
サンプルプロンプト3
eコマースビジネス向けの30秒のハイエナジーな動画広告を作成し、フラッシュセールを発表し、オンラインショッパーをターゲットにします。HeyGenの強力な「ボイスオーバー生成」を活用して、緊急性を高める魅力的で熱意あるナレーションを追加し、動的なビジュアルとテンポの速い音声スタイルで「カスタマイズされた動画広告」を完璧に作成します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

デジタルキャンペーン動画メーカーの仕組み

直感的なツールを使用して、魅力的なデジタルキャンペーン動画を簡単に作成し、オーディエンスを引き付け、マーケティング目標を達成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロフェッショナルにデザインされたさまざまなビデオテンプレートから選択して、デジタルキャンペーン動画を開始します。これらの事前構築されたシーンは、プロジェクトを迅速に開始するための堅実な基盤を提供します。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
テキスト、画像、または動画を追加してキャンペーン動画をパーソナライズします。AIアバターを活用してメッセージを伝え、動画を魅力的でユニークなものにします。
3
Step 3
ブランディングで強化
ロゴを追加し、カスタムカラーを選択し、特定のフォントを統合して、ブランドの独自のアイデンティティを適用します。デジタルキャンペーン動画がブランドガイドラインに完全に一致するようにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
動画が完成したら、さまざまなフォーマットとアスペクト比でエクスポートし、異なるソーシャルメディアプラットフォームに適したものにします。高品質なデジタルキャンペーン動画を簡単に共有し、ターゲットオーディエンスにリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIを活用した顧客の声を特集

説得力のある顧客の成功事例や証言を魅力的なAI動画に変換し、信頼を築き、オーディエンスを説得します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして強力なデジタルキャンペーン動画メーカーとして機能しますか？

HeyGenは直感的なプラットフォームで、インパクトのあるデジタルキャンペーン動画の作成を簡素化します。多様なビデオテンプレートとAI機能を活用して、ブランドのカスタマイズに合わせたプロフェッショナルな動画を制作し、動画マーケティングの効果を高めます。

HeyGenがソーシャルメディア向けの効果的な動画広告メーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、魅力的なソーシャルメディア動画を効率的に作成できる一流の動画広告メーカーです。AIアバターとスクリプトからのテキスト動画を活用して、注目を集めるカスタマイズされた動画広告を作成し、すべてのプラットフォームで高品質な動画を提供し、柔軟なアスペクト比を実現します。

HeyGenでブランドのカスタマイズとプロフェッショナルな動画を確保できますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランドカスタマイズツールを提供し、ロゴ、色、フォントをシームレスに統合できます。これにより、すべての動画が独自のアイデンティティを反映し、視聴者に響く洗練されたプロフェッショナルな動画を作成できます。

HeyGenは動画マーケティングを簡素化するクリエイティブツールを提供していますか？

はい、HeyGenはAIを活用した動画ツールのスイートで、動画マーケティングを簡単に使用できるように設計されています。ボイスオーバーの生成、オート字幕の追加、テキストからの動画変換を簡単に行い、魅力的なコンテンツの制作プロセスを効率化します。