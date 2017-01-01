魅力的な広告キャンペーンのためのデジタルキャンペーン動画メーカー
AIアバターを使用して、ターゲットオーディエンスを効果的に魅了する高品質な動画広告を数分で生成します。
マーケティング専門家をターゲットにした45秒の洗練された動画広告を開発し、ソフトウェアソリューションのB2Bリードを生成します。プロフェッショナルな「AIアバター」が明確で説得力のあるメッセージを権威あるトーンで伝え、HeyGenの機能を活用してブランドを洗練された「動画広告メーカー」として確立します。
ソーシャルメディアプラットフォーム向けの60秒の魅力的な動画を制作し、コンテンツクリエイターやインフルエンサーが次回のバーチャルイベントを宣伝するのを支援します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」機能を使用して、シンプルなスクリプトを動的なビジュアルストーリーに変換し、親しみやすいアバターとキャッチーなバックグラウンドミュージックを組み合わせて、非常に共有しやすい「ソーシャルメディア動画」を作成します。
eコマースビジネス向けの30秒のハイエナジーな動画広告を作成し、フラッシュセールを発表し、オンラインショッパーをターゲットにします。HeyGenの強力な「ボイスオーバー生成」を活用して、緊急性を高める魅力的で熱意あるナレーションを追加し、動的なビジュアルとテンポの速い音声スタイルで「カスタマイズされた動画広告」を完璧に作成します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして強力なデジタルキャンペーン動画メーカーとして機能しますか？
HeyGenは直感的なプラットフォームで、インパクトのあるデジタルキャンペーン動画の作成を簡素化します。多様なビデオテンプレートとAI機能を活用して、ブランドのカスタマイズに合わせたプロフェッショナルな動画を制作し、動画マーケティングの効果を高めます。
HeyGenがソーシャルメディア向けの効果的な動画広告メーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、魅力的なソーシャルメディア動画を効率的に作成できる一流の動画広告メーカーです。AIアバターとスクリプトからのテキスト動画を活用して、注目を集めるカスタマイズされた動画広告を作成し、すべてのプラットフォームで高品質な動画を提供し、柔軟なアスペクト比を実現します。
HeyGenでブランドのカスタマイズとプロフェッショナルな動画を確保できますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランドカスタマイズツールを提供し、ロゴ、色、フォントをシームレスに統合できます。これにより、すべての動画が独自のアイデンティティを反映し、視聴者に響く洗練されたプロフェッショナルな動画を作成できます。
HeyGenは動画マーケティングを簡素化するクリエイティブツールを提供していますか？
はい、HeyGenはAIを活用した動画ツールのスイートで、動画マーケティングを簡単に使用できるように設計されています。ボイスオーバーの生成、オート字幕の追加、テキストからの動画変換を簡単に行い、魅力的なコンテンツの制作プロセスを効率化します。