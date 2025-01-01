デジタル広告動画メーカー: 魅力的な広告を素早く作成
リアルなAIアバターでソーシャルメディア広告とクリエイティブテストを向上させ、パフォーマンスマーケターのエンゲージメントを高めます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーがオンラインプレゼンスを向上させることを目指した45秒のソーシャルメディア広告動画を開発します。動画は明るく楽観的なビジュアル美学を持ち、鮮やかな色彩とスムーズなトランジションが特徴で、エネルギッシュで親しみやすい声が伴います。迅速なコンテンツ作成のためにさまざまな「テンプレートとシーン」を利用し、「ナレーション生成」を使用して、MetaやTikTokのようなプラットフォームで共鳴する魅力的な「動画広告」を制作します。
革新的な新しいガジェットを発売するeコマースブランド向けに、技術に精通した消費者をターゲットにした説得力のある60秒の製品動画を制作します。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンで高解像度、そして憧れを抱かせるもので、落ち着いた洗練されたバックグラウンドトラックと明確で明瞭な「AIアバター」が主要な機能を紹介します。「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して製品ショットを強化し、「字幕/キャプション」を含めて幅広いアクセス性を確保し、究極の「AI動画広告メーカー」ソリューションとして位置付けます。
デジタルマーケティングエージェンシー向けに設計された15秒のクリエイティブテスト動画を想像し、「オンライン動画広告メーカー」キャンペーンの迅速な反復を強調します。ビジュアルスタイルはシャープで、急速なカット、A/Bスプリットスクリーン、ミニマリストデザインが特徴で、緊急で簡潔な声が駆動します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用してプラットフォームの最適化を行い、「ナレーション生成」を使用してさまざまな「クリエイティブテスト」のメッセージを迅速に切り替える効率的なテストを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてデジタル広告動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なデジタル広告動画メーカーとして、ドラッグ＆ドロップエディターと豊富な動画テンプレートライブラリを提供します。これにより、複雑な編集スキルがなくてもプロフェッショナルな動画広告を迅速に制作できます。
HeyGenは魅力的なソーシャルメディア広告を効率的に作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは高度なAI動画広告メーカーであり、魅力的なソーシャルメディア広告の制作を加速させます。AIアバターとリアルなボイスクローンを活用して、MetaやTikTokのようなプラットフォームで共鳴する魅力的なコンテンツを作成し、リーチを拡大します。
HeyGenでどのような種類の動画広告を制作できますか？
HeyGenは多様な動画広告の制作を可能にし、効果的なUGC動画や魅力的な製品動画コンテンツを含みます。私たちのプラットフォームは、さまざまなマーケティング目標に合わせた多用途な動画テンプレートを提供します。
パフォーマンスマーケターはHeyGenをどのようにしてクリエイティブテストに活用できますか？
パフォーマンスマーケターはHeyGenを利用して、包括的なクリエイティブテストのために複数の動画広告の反復を迅速に生成できます。私たちのAI編集機能はプロセスを簡素化し、キャンペーンの効率的な実験と最適化を可能にします。