診断説明動画メーカー：複雑なアイデアを簡素化
AI動画メーカーで動画制作を効率化。スクリプトをプロフェッショナルな説明動画に簡単に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒の動画を開発し、マーケティングコンテンツの作成がいかに簡単かを強調します。ビジュアルスタイルは明るくフレンドリーで、ブランドカラーとロゴを取り入れ、明確で魅力的な人間のような声を伴います。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルな外観の動画を迅速に作成し、一貫したブランド管理を維持します。
医療専門家向けに設計された60秒の診断説明動画を想像し、複雑な医療手順や状態を詳述します。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊かで信頼を与えるもので、明確な図とプロフェッショナルな画像を使用し、落ち着いた権威あるナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、詳細な医療スクリプトから動画全体を簡単に生成することで、診断説明動画メーカーの力を示します。
デジタルマーケターを対象にした15秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を制作し、クイックなヒントやトレンドを強調します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、目を引くもので、鮮やかな色とクイックカットを使用し、エネルギッシュでトレンディなナレーションを添えます。HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、プロフェッショナルなオーディオを簡単に追加する方法を示し、効率的な動画制作を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして説明動画の作成を簡単かつクリエイティブにしますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なテンプレートを提供し、ユーザーが創造性を発揮できるようにします。複雑なビデオ編集スキルがなくても、アニメーションを簡単に追加し、シーンをカスタマイズして魅力的な説明動画を制作できます。
HeyGenを使ってリアルなAIアバターを使った動画を作成できますか？
はい、HeyGenではシンプルなテキストからリアルなAIアバターを使ったダイナミックな説明動画を生成できます。プラットフォームはスクリプトを直接動画に変換し、自然なボイスオーバー生成を完備しています。
HeyGenは説明動画にどのようなブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenはユーザーに強力なブランディングコントロールを提供し、説明動画が会社の美学に合致するようにします。ロゴを簡単に組み込み、色を調整し、すべての動画制作で一貫したブランドアイデンティティを維持できます。
HeyGenはマーケティングやソーシャルメディア動画の作成にどのように役立ちますか？
HeyGenは高品質な説明動画を迅速に制作するための効果的なAI動画メーカーであり、マーケティング戦略やソーシャルメディアキャンペーンに最適です。スクリプトからのテキストビデオ機能により、多様なプラットフォーム向けのコンテンツを迅速に生成できます。