複雑なDevSecOpsの原則を魅力的な視覚ストーリーテリングに変換します。スクリプトからのテキストビデオを使用して、高品質のDevOpsチュートリアルを簡単に制作します。

ジュニアDevOpsエンジニアや自動化ワークフローに不慣れな開発者を対象に、CI/CDパイプラインの基本概念を説明する1分間の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、継続的インテグレーションと継続的デリバリーのプロセスを示すアニメーション図を使用し、明るく情報豊富なAIボイスオーバーを添えてください。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、複雑なトピックを視聴者にとって理解しやすく、明確に発音し、魅力的にしてください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
DevOps環境における重要なセキュリティプラクティスを示す90秒の指導ビデオを開発し、セキュリティ姿勢を強化しようとするDevOpsチームを対象にしてください。ビデオは真剣でありながら魅力的なビジュアルスタイルを採用し、実用的なセキュリティ自動化ツールと方法を強調するために画面録画のスニペットを組み込み、明確なナレーションとアクセスしやすいHeyGenの字幕/キャプションを添えてください。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、詳細で正確な指示の制作を効率化してください。
サンプルプロンプト2
インフラストラクチャー・アズ・コード（IaC）に関する包括的な2分間のチュートリアルビデオを制作し、現代のインフラ管理を探求する開発者やITプロフェッショナルを対象にしてください。ビデオはステップバイステップのチュートリアルスタイルで、モダンなUI要素を備え、IaCの利点と実装を説明するフレンドリーなAIアバターによってガイドされます。HeyGenのAIアバターと多様なテンプレート＆シーンを活用して、視覚的に魅力的で教育的な体験を作り出し、視覚的ストーリーテリングを通じて複雑な概念を効果的に示してください。
サンプルプロンプト3
共同作業を行うDevOpsチームの新メンバーを特に対象に、バージョン管理を紹介する45秒の簡潔な「クイックガイド」ビデオを作成してください。このプロンプトは、メディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なビジュアルを使用して、ブランチングとマージを示し、重要なコマンドと概念を強調するために動的なHeyGenの字幕/キャプションを使用し、迅速で影響力のあるビジュアルスタイルを採用する必要があります。目的は、バージョン管理が共同ソフトウェア開発をどのように効率化するかを明確に示すことです。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

DevOpsチュートリアルビデオメーカーの使い方

AI駆動のツールでDevOpsセキュリティトレーニングビデオを簡単に作成し、チーム全体の理解とセキュリティプラクティスを向上させます。

1
Step 1
AI駆動のビデオテンプレートを選択
コンテンツ作成を加速し、視覚的一貫性を維持するために設計されたさまざまなAI駆動のビデオテンプレートから選択して、DevOpsチュートリアルを開始します。
2
Step 2
スクリプトとAIボイスオーバーを追加
DevOpsチュートリアルのスクリプトを貼り付け、複数の言語でプロフェッショナルなAIボイスオーバーを生成し、視聴者に明確でアクセスしやすいナレーションを提供します。
3
Step 3
AIアバターとビジュアルを組み込む
動的なAIアバターを使用して複雑なDevSecOpsの原則を提示し、視聴者にとってより魅力的で視覚的に魅力的なコンテンツにします。
4
Step 4
キャプションを生成してエクスポート
アクセス性を向上させるために正確なキャプションを自動生成し、さまざまな形式で完成したDevOpsセキュリティトレーニングビデオをエクスポートして、共有の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なDevOps説明ビデオを制作

ソーシャルメディアや内部コミュニケーションのために、DevSecOpsの原則やセキュリティ自動化を分かりやすいクリップに分解して、短く魅力的なビデオを迅速に生成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてDevOpsセキュリティトレーニングビデオの作成を支援しますか？

HeyGenはAIアバターとテキストビデオ機能を活用して、包括的なDevOpsセキュリティトレーニングビデオを効率的に作成することを可能にします。これにより、CI/CDパイプライン内の複雑なセキュリティプラクティスとツールの説明が簡素化されます。

HeyGenは技術的なチュートリアルを生成するためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenはAIボイスオーバーやAIキャプションジェネレーターを含む高度なAI機能を利用して、技術的なチュートリアルの制作を自動化します。これにより、スクリプトを迅速に魅力的なビデオコンテンツに変換し、複数の言語をサポートして広範なアクセスを可能にします。

HeyGenはDevOpsの視覚ストーリーテリングにカスタムブランディングをサポートしていますか？

はい、HeyGenはカスタムロゴや色をビデオテンプレートやシーンに含めることができる強力なブランディングコントロールを提供します。これにより、すべてのDevOpsドキュメントと内部コミュニケーションに一貫した視覚ストーリーテリングを確保します。

HeyGenはDevOps教育コンテンツを世界的によりアクセスしやすくするのに役立ちますか？

HeyGenは自動キャプションと複数言語のサポートを通じて、グローバルな視聴者に対するアクセス性を大幅に向上させます。これにより、DevOpsチュートリアルやDevSecOpsの原則がより広範な国際的な技術者に理解されることを保証します。