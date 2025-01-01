デバイス設定ビデオジェネレーター：AIでオンボーディングを効率化

HeyGenの直感的なテンプレートとシーンを活用して、魅力的なスマートデバイス設定ビデオでユーザーのオンボーディングを効率化します。

サンプルプロンプト1
コンテンツマーケティングチームが複雑なB2Bソフトウェアの展開トレーニングを効率化する方法を紹介する45秒の指導ビデオを作成してください。このAIビデオジェネレーターのプロンプトは、プロフェッショナルで明確なAIアバターが高度な設定手順を説明し、効率的なオンボーディングプロセスを確保することを特徴としています。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されており、画面キャプチャデモと正確なオンスクリーンテキストを組み合わせ、HeyGenのAIアバターを活用して専門的なガイダンスを一貫して提供します。
サンプルプロンプト2
テックインフルエンサーやガジェット愛好家を対象にした15秒のダイナミックなソーシャルメディアビデオを開発し、新しいウェアラブルデバイスの簡単な設定を示します。この「スマートデバイス設定ビデオ」コンセプトは、視聴者を引き込むためにテンポの速い視覚的に魅力的なスタイルを採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックと重要なインストールの瞬間を強調するクイックカットを特徴としています。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、洗練されたコンテンツを迅速に制作し、クリエイターがフィードで魅力的なヒントをすばやく共有できるようにします。
サンプルプロンプト3
異なる地域でのIoTデバイスの多言語設定プロセスを示す包括的な60秒のチュートリアルを生成します。この「テキストからビデオ」プロンプトは、モダンでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、アニメーションアイコンと明確なデモンストレーションに焦点を当て、利用可能なカスタマイズオプションを強調します。ビデオはHeyGenの字幕/キャプション機能を効果的に活用し、正確なローカリゼーションを提供し、多様な国際的な視聴者にシームレスなユーザー体験を保証し、カスタマイズされたビデオコンテンツの作成を簡素化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

デバイス設定ビデオジェネレーターの使い方

AI駆動のツールで迅速に明確で魅力的なスマートデバイス設定ビデオを作成し、デバイスのオンボーディングを効率化し、ユーザー体験を向上させます。

1
Step 1
基盤を選ぶ
AI駆動のビデオテンプレートを選択するか、テキストからビデオ生成のための設定スクリプトを入力して開始します。これにより、効率的なビデオ作成の基盤が整います。
2
Step 2
設定ガイドをカスタマイズ
多様なAIアバターから選んで指示を提示したり、カスタムナレーションを作成してビデオを生き生きとさせます。これにより、パーソナライズされた魅力的な設定体験が保証されます。
3
Step 3
ビジュアルを強化
カスタムブランディングコントロール（ロゴ、色）でビジュアルを洗練し、内蔵ライブラリから関連メディアを統合します。自動AIキャプションジェネレーターでアクセシビリティを確保します。
4
Step 4
シームレスにエクスポートと共有
完成したビデオをさまざまなアスペクト比でエクスポートし、即時使用の準備を整えます。これにより、デバイスのオンボーディングプロセスを効果的に効率化できます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なデバイスの指示を簡素化

複雑なデバイス設定プロセスを明確で簡潔なAI生成ビデオに変換し、複雑な情報をアクセスしやすく、理解しやすくします。

よくある質問

HeyGenはスマートデバイス設定ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAI駆動のビデオテンプレートを使用して、スマートデバイス設定ビデオの生成プロセスを効率化します。私たちのプラットフォームでは、テキストをAIアバターとプロフェッショナルなナレーションを備えたビデオに迅速に変換でき、ビデオ作成を効率的かつアクセスしやすくします。

AI生成のデバイスオンボーディングビデオにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenはデバイスオンボーディングビデオのための広範なカスタマイズを提供し、ブランドのロゴや色を統合することができます。さまざまなAIアバターから選択し、動的なストック映像を利用し、スクリプトをパーソナライズして、ブランドアイデンティティに完全に一致するユニークなビデオコンテンツを作成できます。

HeyGenは異なるプラットフォーム向けに多用途なAIビデオを制作できますか？

はい、HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターであり、ソーシャルメディアを含むさまざまなコンテンツマーケティング戦略のためにビデオを作成、編集、強化することができます。異なるアスペクト比でビデオを簡単にエクスポートし、AIビジュアルがどのプラットフォームでも最適化されるようにします。

HeyGenのAI音声とテキストからビデオへの機能はどのようにビデオ制作を強化しますか？

HeyGenは、リアルなAI音声生成とAIアバターを使用して、テキストを魅力的なビデオに変換することで、ビデオ制作を大幅に強化します。このテキストからビデオへの機能は、AIキャプションと組み合わせることで、コンテンツマーケティングチームがトレーニングとコンテンツ作成を効率化し、貴重な時間とリソースを節約します。