Developer Video Academy: テクノロジーキャリアへの道

初心者向けのプログラミングコースとハンズオンプロジェクトでソフトウェア開発スキルを向上させましょう。魅力的なAIアバターを使用して効果的に学びましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中級開発者やデータサイエンスに興味のある学生向けに設計された90秒の指導ビデオを制作してください。「Developer Video Academy」の「Python」と「データサイエンス」に関するモジュールを紹介します。このビデオはプロフェッショナルで非常に指導的なビジュアルスタイルを採用し、「ハンズオンプロジェクト」の画面録画と動的なトランジションを組み込み、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して正確な技術コンテンツを効率的に提供します。
サンプルプロンプト2
「テクノロジーのキャリア」や上級学習者を考えているプロフェッショナルを対象とした、力強い2分間のモチベーショナルビデオを開発してください。「Developer Video Academy」が最先端の「AI」と「ソフトウェア開発」コースを提供していることを強調します。HeyGenの専門的な「AIアバター」を使用して、主要な業界トレンドや成功事例を説明し、音声が権威あるもので明確であることを保証し、エンゲージメントを促進します。
サンプルプロンプト3
「React」と「DevOps」に興味のある開発者を引き付けるための45秒のプロモーションビデオが必要です。「Developer Video Academy」の高度な「プログラミングコース」を紹介します。このビデオのスタイルはテンポが速くエネルギッシュで、動的なストック映像とアニメーションテキストを組み合わせ、HeyGenのすぐに使える「テンプレートとシーン」を活用して、重要な学習成果を迅速に強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

Developer Video Academyの仕組み

初心者を熟練したプロフェッショナルに変えることを目的とした包括的なビデオアカデミーで、ソフトウェア開発の可能性を最大限に引き出しましょう。

1
Step 1
専門分野を選ぶ
「ウェブ開発」や「ゲーム開発」などのフォーカストラックから選択し、情熱に合わせた教育を始めましょう。
2
Step 2
専門家のコースを選ぶ
業界の専門家による高品質な「オンラインビデオトレーニング」に参加し、基本的な概念や高度な技術をカバーします。
3
Step 3
実践的な知識を応用する
没入型の「ハンズオンプロジェクト」やコーディングチャレンジを通じて、実際の開発シナリオをシミュレートしながら理解を深めましょう。
4
Step 4
テクノロジーキャリアを築く
新たに習得したスキルを活用して「テクノロジーキャリア」を開始または進展させ、業界に具体的な影響を与えましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

アカデミーコンテンツをソーシャルメディアで宣伝

開発者ビデオアカデミー、プログラミングコース、コーディングブートキャンプを宣伝するために、ソーシャルメディア向けの魅力的な短編ビデオを迅速に作成しましょう。

よくある質問

HeyGenは「ソフトウェア開発」のための「プログラミングコース」の作成をどのように効率化しますか？

HeyGenは、AIアバターと「テキストからビデオ」生成を使用して「技術的」スクリプトを魅力的なビデオレッスンに変えることができます。これにより、さまざまな「ソフトウェア開発」トピックにわたる高品質な「プログラミングコース」の制作が劇的に効率化されます。

HeyGenを使用して「ウェブ開発」や「データサイエンス」などの専門的な「技術的」科目のビデオチュートリアルを開発できますか？

もちろんです。HeyGenのプラットフォームは、「HTML CSS JavaScript」や「React」などの「ウェブ開発」技術、複雑な「データサイエンス」や「AI」コンセプトのための動的なビデオチュートリアルを制作するのに最適です。「ハンズオンプロジェクト」の説明を簡単に統合できます。

HeyGenは「オンラインビデオトレーニング」プラットフォームのプロフェッショナルな品質を確保するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、カスタムロゴやカラースキームを含む一貫したプロフェッショナルな外観を維持するための強力な「ブランディングコントロール」を提供します。また、「字幕/キャプション」や多様な「AIアバター」を活用して、すべての「コンピュータプログラミング」コンテンツのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させることができます。

HeyGenは「コーディングブートキャンプ」や「テクノロジーキャリア」準備のためのコンテンツ制作をどのように加速しますか？

HeyGenの「テキストからビデオ」機能と豊富な「テンプレート」を使用することで、「Python」や「DevOps」などの科目をカバーする「コーディングブートキャンプ」コンテンツや「テクノロジーキャリア」のレッスンを迅速に制作できます。これにより、制作時間が大幅に短縮され、重要なスキルの提供に集中できます。