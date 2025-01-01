開発者オンボーディングビデオメーカー：技術トレーニングを簡素化

HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、リモート開発者のオンボーディングプロセスをダイナミックなトレーニングビデオで強化しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HRおよびL&Dチームを対象とした45秒の洗練された指導ビデオを作成し、HeyGenを使用して魅力的な「オンボーディングビデオ」を簡単に制作できる方法を示します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、ダイナミックなシーンの切り替えと自信に満ちたAIアバターを使用し、明確で情報豊富なボイスオーバーで補完します。「スクリプトからのテキストをビデオに変換」し、プラットフォーム内で利用可能な多様な「テンプレートとシーン」を活用する効率性を強調し、HeyGenを「AIビデオ作成プラットフォーム」としての地位を確立します。
サンプルプロンプト2
技術リーダーが高度な「技術トレーニングモジュール」を作成するための60秒の洗練されたビデオを開発し、HeyGenの「フルカスタマイズ」機能を紹介します。ビジュアルの美学は洗練されており、企業のブランディングと高品質な「メディアライブラリ/ストックサポート」ビジュアルを組み込み、知識豊富なAIアバターが権威ある声でプレゼンテーションを行います。HeyGenが「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を可能にし、さまざまな学習管理システムに完璧に適合する方法を示し、シームレスな統合を保証します。
サンプルプロンプト3
「リモート開発者オンボーディング」の地理的なギャップを橋渡しすることは、魅力的な「従業員オンボーディングビデオ」を求める企業向けにカスタマイズされた30秒のビデオで簡単に達成できます。この作品は、多様なAIアバターが仮想的に協力し合うグローバルに包括的なビジュアルスタイルを示し、温かいボイスオーバーと普遍的なアクセス性を確保するための目立つ「字幕/キャプション」で補完され、新しい採用者が初日から世界中でつながりを感じることを保証します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

開発者オンボーディングビデオメーカーの使い方

HeyGenのAI搭載プラットフォームを使用して、新しい採用者向けのトレーニングプロセスを簡素化し、魅力的で情報豊富な開発者オンボーディングビデオを手軽に作成しましょう。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成する
包括的な開発者オンボーディングビデオのスクリプトを作成します。HeyGenのテキストからビデオへの機能が、複雑なトピックを理解しやすいダイナミックなビジュアルストーリーに変換します。
2
Step 2
AIアバタープレゼンターを選択する
多様なAIアバターから選択し、技術トレーニングモジュールをプロフェッショナルにプレゼンテーションします。これにより、カメラやスタジオを必要とせずに人間味とエンゲージメントを追加できます。
3
Step 3
ブランディングとボイスオーバーを追加する
カスタムブランディングと高品質なAIボイスオーバーで技術トレーニングモジュールを強化します。これにより、一貫性と明確さが確保され、指導コンテンツが洗練されプロフェッショナルになります。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
完成したオンボーディングビデオをさまざまなアスペクト比で生成し、好みのプラットフォームで簡単に共有し、新しい開発者がいつでもどこでもトレーニングにアクセスできるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーショナルビデオでオーディエンスを鼓舞し、引き上げる

新しい開発者をオンボーディングの旅の中で鼓舞するための魅力的なイントロダクションとモチベーショナルビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてクリエイティブな開発者オンボーディングビデオメーカーのニーズをサポートしますか？

HeyGenは、開発者オンボーディングビデオメーカーのプロセスを簡素化し、魅力的なトレーニングビデオを作成するためのフルカスタマイズオプションを提供します。AIアバターと豊富なメディアライブラリを活用して、新しい採用者向けにコンテンツをパーソナライズできます。

HeyGenはビデオ作成においてどのような高度なAI機能を提供しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと高度なAIボイスオーバーを提供し、テキストをダイナミックなプレゼンテーションに変換します。これにより、高品質な多言語ビデオの効率的な制作が可能になります。

HeyGenは従業員オンボーディングビデオのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは従業員オンボーディングビデオや技術トレーニングモジュール専用に設計されたさまざまなプロフェッショナルなビデオテンプレートを提供しています。これらのカスタマイズ可能なテンプレートは、新しい採用者向けの一貫性のある効果的なコンテンツの作成を簡素化します。

HeyGenはグローバルチーム向けのビデオローカリゼーションをどのようにサポートしますか？

HeyGenはビデオローカリゼーションに優れており、多言語ビデオの作成を容易にします。この強力な機能により、オンボーディングビデオや技術トレーニングモジュールが多様なグローバルオーディエンスに効果的に届くことを保証します。