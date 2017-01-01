開発者教育ビデオメーカー: 魅力的なトレーニングを作成
HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、オンラインコースや解説動画の魅力的な教育コンテンツを迅速に制作します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナー向けに新しいサービスを紹介する60秒のプロフェッショナルな解説動画をデザインしてください。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、クリーンでインフォグラフィックスタイルのビジュアルプレゼンテーションを行い、詳細なビジネスプランをテキストからビデオに変換し、落ち着いた情報提供のトーンで、質の高い「教育ビデオメーカー」になる方法を強調します。
企業トレーナーを対象としたオンラインコースのための90秒のセグメントを制作し、ソフトウェアのアップデートを詳述します。HeyGenのAI-Powered Text to Video機能を利用して、複雑なドキュメントを洗練された企業ビジュアルデザインに変換し、最大限のアクセシビリティのために同期された字幕/キャプションを提供し、強力な「オンラインコース」ビデオクリエーターとして効果的に機能します。
コンテンツクリエーター向けに新製品を宣伝する30秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を開発してください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのテンポの速い鮮やかなビジュアルを取り入れ、エネルギッシュなナレーションを組み合わせ、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、汎用性の高い「ビデオメーカー」としての役割を確立します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして開発者教育ビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは、スクリプトを魅力的な開発者教育ビデオに変換するために設計された高度なAI搭載の教育ビデオメーカーです。AI-Powered Text to Video技術を活用し、さまざまなテンプレートを提供して、高品質なオンラインコースや解説動画を効率的に制作します。
HeyGenはプロフェッショナルなビデオコンテンツのためにどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenは、AI-Powered Text to Video生成、リアルなAIボイス、AI字幕などの強力なAI機能を提供します。また、カスタムアバターを利用してアニメーションビデオを個別化し、視聴者のエンゲージメントを高めることができます。
HeyGenで作成したビデオのブランディングや外観をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、ブランドの一貫性を維持するための広範なカスタマイズをサポートしています。さまざまなテンプレートと統合し、カスタムアバターを作成して、アニメーションビデオや解説ビデオがあなたの独自のスタイルを反映するようにします。
HeyGenは教育以外のさまざまなビデオコンテンツの作成に適していますか？
はい、HeyGenは多用途なビデオメーカーとして、詳細な開発者教育ビデオからダイナミックな解説ビデオ、包括的なオンラインコースまで、さまざまなコンテンツの制作に最適です。直感的なインターフェースとAI機能により、さまざまな用途でプロフェッショナルなアニメーションビデオの作成を簡素化します。