ジュニア開発者を対象にした60秒の動画を作成し、新しいAPIエンドポイントをPythonで統合する方法を示します。動画はクリーンでプロフェッショナルなステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、明確で情報豊富な音声ナレーションを補完します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して動画コンテンツを自動生成し、AIアバターを利用して情報を魅力的に提示します。

ビデオを生成