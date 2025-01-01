開発者トレーニングビデオジェネレーターで迅速な開発者コースを

リアルなAIアバターを活用して、ダイナミックな開発者トレーニングビデオでチームを引き付け、オンラインコース開発を加速させましょう。

サンプルプロンプト1
新しい機能がどのようにして開発者トレーニングビデオジェネレーターでオンボーディングモジュールの作成を簡素化するかを紹介する90秒のデモを制作します。このビデオはプロフェッショナルで洗練されたビジュアルスタイルを採用し、UIデモンストレーションと概念アニメーションの間で素早くカットし、洗練されたAIナレーションによって駆動されます。製品マネージャーや技術リーダーがトレーニングツールを評価する際にターゲットとし、スクリプトからのシームレスなテキストからビデオへの変換機能と、迅速なコンテンツ展開のための豊富なプロフェッショナルテンプレートとシーンの幅広い選択肢を強調します。
サンプルプロンプト2
企業環境での経験豊富なソフトウェアエンジニア向けに、セキュアコーディングのベストプラクティスを示す2分間のeラーニングコンテンツモジュールを開発します。ビジュアルスタイルは教育的で励みになるもので、多様なAIアバターが資料を提示し、字幕/キャプション付きの明確な画面上のコード例を特徴とします。落ち着いた権威あるAIナレーションがコンテンツを語り、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのストックメディアとシームレスに統合して複雑なシナリオを説明します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナー向けに、AIビデオトレーニングアプローチを活用してソーシャルメディアの存在感を最適化するための45秒の「クイックティップ」ビデオを作成します。このビデオはダイナミックでエネルギッシュなビジュアルスタイルを要求し、鮮やかな色彩とテンポの速い編集を利用し、緊急性と興奮を伝える熱意あるAIナレーションを使用します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを紹介し、魅力的なコンテンツを迅速に組み立てる方法を示し、異なるプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートの容易さを実演します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

開発者トレーニングビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用して高品質な開発者トレーニングビデオを簡単に制作し、複雑な技術コンテンツを魅力的で理解しやすいビジュアルレッスンに変換します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
プラットフォームに技術的なスクリプトを貼り付けるか入力して開始します。AIはこの「テキストからビデオ」入力を使用して、開発者トレーニングコンテンツの基盤を準備し、正確さと明確さを確保します。
2
Step 2
AIアバターとシーンを選択
多様な「AIアバター」とプロフェッショナルテンプレートのライブラリから選択してビデオを強化します。これらのビジュアルは、複雑な概念をより理解しやすく、魅力的にするのに役立ちます。
3
Step 3
AIナレーションを生成し、洗練
高度な「AIナレーション」を利用して、自然な音声でスクリプトを実現します。字幕やバックグラウンドミュージックを追加して、トレーニングビデオを洗練することもできます。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
コンテンツを最終化し、高品質な「ビデオ作成」を「エクスポート」します。これで、あらゆるプラットフォームで効果的な開発者トレーニングを提供する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

技術的な概念を明確化

複雑な開発者の概念を簡単に理解できるビデオコンテンツに変換し、技術トレーニングの明確さを高め、学習を加速します。

よくある質問

HeyGenはAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはビデオ作成プロセス全体を簡素化し、プロフェッショナルなAIビデオを迅速に生成できるようにします。リアルなAIアバターと強力なテキストからビデオへの機能を活用して、複雑なビデオ編集なしでスクリプトを実現します。

HeyGenはオンライントレーニングビデオの開発に使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、魅力的なeラーニングコンテンツや企業トレーニングソリューションの開発に最適なトレーニングビデオジェネレーターです。AIナレーションとカスタムブランディングを使用して、高品質なオンラインコース開発資料を簡単に作成できます。

HeyGenはテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは強力なテキストからビデオへの機能を提供し、スクリプトをダイナミックなビデオに簡単に変換できます。豊富なAIナレーション、カスタマイズ可能なテンプレート、包括的なビデオ作成機能を活用して、洗練された結果を生み出します。

HeyGenはすべてのビデオコンテンツでブランドの一貫性をどのように維持しますか？

HeyGenはカスタムロゴやカラースキームを含む広範なブランディングコントロールを提供し、すべてのビデオ作成がブランドアイデンティティに一致するようにします。その多様なテンプレートとメディアライブラリのサポートにより、一貫してプロフェッショナルなコンテンツを制作する力を与えます。