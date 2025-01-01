壮大な旅行の思い出を作るためのデスティネーションハイライトビデオメーカー

アスペクト比のリサイズと柔軟なエクスポートオプションを使って、旅行ハイライトビデオをすべてのソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに共有しましょう。

コンテンツクリエイターやトラベルブロガー向けに、AIビデオエディターの技術力を示す1分間の魅力的なデスティネーションハイライトビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでシネマティックなもので、シームレスなトランジションと息をのむような風景を特徴とし、オーディオはインスパイアリングでアップビートなトラックに、主要な観光スポットと旅行のヒントをナレーションするクリアなボイスオーバーを重ねます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模な観光ビジネス向けに、専用のトラベルビデオハイライトメーカーを活用して、1.5分間の魅力的な旅行ビデオハイライトを簡単に開発できます。美的感覚はプロフェッショナルで魅力的なもので、鮮やかな色彩と場所の環境音を使用し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを通じて、潜在的な訪問者を引き付ける洗練された外観を確保します。
サンプルプロンプト2
デジタルマーケティングエージェンシー向けに、強力なデスティネーションハイライトビデオメーカーに焦点を当てた、インパクトのある2分間のデスティネーションハイライトビデオを制作します。ビジュアルプレゼンテーションはスリークで適応性があり、さまざまな視点とダイナミックなテキストオーバーレイを組み込み、オーディオにはモダンでドライビングなビートを特徴とします。アスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を示し、複数のプラットフォームに最適化されたビデオを妥協なく提供します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャーに最適な45秒の簡潔なビデオを作成し、自動ビデオ作成を紹介します。スタイルはエネルギッシュで非常にシェアしやすく、クイックカット、トレンドのビジュアルエフェクト、アップビートなサウンドトラックを特徴とします。特に、ビデオには正確な字幕/キャプションを目立たせて含め、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでのアクセシビリティとエンゲージメントを最大化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

デスティネーションハイライトビデオメーカーの使い方

旅行の映像を簡単に素晴らしいハイライトリールに変えましょう。AIを活用したエディターがビデオ作成を簡素化し、冒険を共有するのに最適です。

1
Step 1
映像をアップロード
旅行のクリップや写真をプラットフォームに簡単にアップロードするか、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、旅行ビデオメーカーのプロジェクトに魅力的なビジュアルを見つけましょう。
2
Step 2
テンプレートを選ぶ
旅行ハイライト用に特別にデザインされたさまざまなビデオテンプレートから選択します。これらのテンプレートは、プロフェッショナルで視覚的に魅力的なベースを提供し、物語を構築します。
3
Step 3
AIで強化
旅のナレーションをするために魅力的なボイスオーバーを追加します。HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用して、ビデオに洗練されたプロフェッショナルなタッチを加え、AIビデオエディターのエキスパートになりましょう。
4
Step 4
エクスポートと共有
アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、完成したデスティネーションハイライトビデオメーカーのプロジェクトをエクスポートし、お気に入りのソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに共有しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

旅行ストーリーで観客をインスパイア

.

息をのむような旅行ビデオを作成し、観客を簡単に魅了する思い出深い体験を共有します。

よくある質問

HeyGenはハイライトビデオメーカーのビデオ作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAI編集を活用してビデオ制作を効率化します。ユーザーはテキストからビデオへの機能を使用してスクリプトを簡単にビデオコンテンツに変換し、さまざまなビデオテンプレートから選択することで、デスティネーションハイライトビデオの作成を大幅に簡素化します。

HeyGenは旅行ビデオのボイスオーバーと字幕を自動生成できますか？

はい、HeyGenは強力なボイスオーバー生成機能を提供しており、旅行ビデオにプロフェッショナルなナレーションを追加できます。さらに、正確な字幕を自動的に作成し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでの視聴者のアクセシビリティを向上させます。

HeyGenはビデオプロジェクトにどのような技術的カスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比のリサイズとエクスポートを含む広範な技術的カスタマイズを提供します。また、ブランドコントロールを通じてブランドの特定要素を組み込み、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用してビジュアルコンテンツを強化できます。

HeyGenは旅行やハイライトビデオでAIアバターの使用をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenはAIアバタープレゼンターを統合しており、コンテンツクリエイターやトラベルブロガーがビデオに魅力的なバーチャルホストを含めることができます。この機能はユニークでプロフェッショナルなタッチを加え、旅行ビデオメーカーの体験をよりダイナミックにします。