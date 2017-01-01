目的地ハイライトビデオジェネレーター: 素晴らしい旅行リールを作成

AIによる編集とユーザーフレンドリーなインターフェースで、素晴らしい旅行ハイライトを簡単に作成。スクリプトからのテキストビデオでスクリプトを魅力的なビデオに変換。

旅行ブロガーやデジタルノマドを目指す人々を対象に、HeyGenのAIビデオエディターを使って、どれほど簡単に素晴らしい目的地のハイライトビデオを作成できるかを紹介する、ダイナミックな90秒のインストラクションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは、鮮明なスクリーンキャプチャと活気ある旅行映像を交互に組み合わせ、スクリプトから直接生成されたフレンドリーでエネルギッシュなナレーションを添えて、スクリプトからのテキストビデオ機能を実演します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模旅行代理店やツアーオペレーター向けに、彼らのユニークなツアーパッケージを強調し、ソーシャルメディアプラットフォームで観客を魅了することを目的とした、インスパイアリングな60秒のプロモーションビデオをデザインしてください。テンプレートとシーン機能を活用して、シネマティックな音楽と画面上のテキストを使用したテンポの速いビジュアルジャーニーを作成し、字幕/キャプションで重要な情報を効果的に示し、HeyGenが強力な旅行ビデオハイライトメーカーとして機能する様子を実演します。
サンプルプロンプト2
技術的でないビジネスオーナーやマーケティングマネージャーを対象に、HeyGenのユーザーフレンドリーなインターフェース内でのAIによる編集の簡単さを説明する、簡潔な1分間の説明ビデオを開発してください。ビジュアルの美学は洗練されてプロフェッショナルであり、AIアバタープレゼンターがプラットフォームを案内し、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ストック映像を組み込んで、仮想の旅行ハイライトを紹介します。
サンプルプロンプト3
イベントオーガナイザーや地元の観光局向けに、HeyGenが多様な旅行ビデオをプロモートするための究極のハイライトビデオメーカーとして機能する様子を示す、エネルギッシュな45秒のショーケースビデオを制作してください。ビジュアルアプローチは、多様な目的地のクリップを急速にモンタージュし、ダイナミックで文化的にインスパイアされた音楽とプロフェッショナルなナレーションを組み合わせ、異なるプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

目的地ハイライトビデオジェネレーターの使い方

AIによるツールとユーザーフレンドリーなインターフェースを使用して、旅行映像をあらゆるプラットフォーム向けの魅力的なハイライトビデオに簡単に変換。

1
Step 1
テンプレートを選択
目的地を完璧に紹介するためにデザインされた多様なビデオテンプレートから選択し、ハイライトビデオメーカーの旅を始めましょう。
2
Step 2
メディアをアップロード
ドラッグアンドドロップ機能を使用して、旅行ビデオや写真を簡単にアップロード。メディアライブラリ/ストックサポートで資産を整理し、AIによる編集の準備を整えます。
3
Step 3
ナレーションと音楽を追加
説得力のあるナレーション生成でハイライトを高めましょう。カスタマイズ可能な音楽と組み合わせて、完璧な旅行の雰囲気を作り出します。
4
Step 4
エクスポートと共有
目的地ハイライトビデオを完成させましょう。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してソーシャルメディアプラットフォーム向けに最適化し、冒険を世界と共有しましょう。

使用例

高インパクトな目的地プロモーション広告を開発

AIによる編集を活用して、目的地を紹介する効果的なビデオ広告を作成し、予約を促進し、訪問者の関心を高めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして目的地ハイライトビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオエディターとして機能し、AIアルゴリズムを活用してプロセス全体を効率化します。ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、ビデオテンプレートの迅速な選択、メディアのドラッグアンドドロップ、効率的なハイライトビデオメーカー機能が可能で、素晴らしい旅行ビデオを簡単に生成できます。

HeyGenは旅行ビデオハイライトのためにどのようなAI編集機能を提供しますか？

HeyGenは旅行ビデオハイライトを向上させるための強力なAI編集ツールを提供します。キャプションの追加、カスタマイズ可能な音楽の組み込み、スクリプトからのナレーション生成、さまざまなトランジション効果の適用により、プロフェッショナルな最終製品を確保できます。

HeyGenはテキストスクリプトを魅力的な旅行ビデオに変換できますか？

もちろんです。HeyGenの革新的なスクリプトからのテキストビデオ機能により、書かれたコンテンツをダイナミックな旅行ビデオに変換できます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAI機能が説得力のあるビジュアルナラティブを生成し、広範な撮影なしで目的地ハイライトビデオを作成するのに最適です。

ハイライトビデオが完成したら、どのように共有できますか？

HeyGenで魅力的な旅行ビデオを作成した後、ダウンロードと共有は簡単です。さまざまな形式でハイライトビデオを簡単にダウンロードし、人気のあるソーシャルメディアプラットフォームで直接共有して、すぐに観客を引き付けることができます。