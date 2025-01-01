デザインプロジェクトビデオメーカー：簡単に素晴らしいビデオを作成
デザインプロジェクトのビデオ作成を効率化。HeyGenのテキストからビデオ機能でスクリプトを素早く魅力的なビデオに変換。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
フリーランサーや小規模ビジネスオーナー向けに、90秒の説明ビデオを作成し、書かれたコンセプトを魅力的な説明ビデオに変換するシームレスなプロセスを詳述します。このビデオは、情報豊かで明確なビジュアルスタイルを持ち、落ち着いたプロフェッショナルなナレーションで補完されるべきです。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能に焦点を当て、ユーザーが高度なビデオ編集スキルを必要とせずにプロフェッショナルなビデオを生成できる方法を示します。
マーケティングチームやプロダクトマネージャー向けに、2分間の企業発表を開発し、新機能や会社のアップデートを発表します。ビジュアルの美学は洗練されており、エンゲージングでありながら権威ある音声トーンを持つべきです。HeyGenの「ボイスオーバー生成」ツールがどのように一貫した高品質の音声を提供し、内部または外部のコミュニケーションのための「ビデオ作成」努力のプロフェッショナリズムを高めるかを強調します。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャーをターゲットにした45秒のダイナミックなソーシャルメディアビデオを制作し、クイックヒントや緊急の発表を共有します。ビジュアルスタイルはトレンディでテンポが速く、アップビートでモダンなバックグラウンドミュージックを伴います。HeyGenを使用して「字幕/キャプション」を追加する簡単さを示し、音声なしでもコンテンツがアクセス可能でエンゲージングであることを確認し、クイックな「ソーシャルメディアビデオ」消費に最適です。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにビデオ編集プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIツールを活用してビデオ作成を効率化し、ユーザーがテキストから簡単にビデオを生成し、リアルなAIアバターを作成し、プロフェッショナルなボイスオーバーを追加できるようにします。これにより、ビデオ編集の全体的なワークフローが大幅に簡素化され、HeyGenは効率的なAIビデオメーカーとなります。
HeyGenは私のビデオに自動的にキャプションを生成できますか？
はい、HeyGenは強力なAI機能を備えており、ビデオのために正確なキャプションと字幕を自動的に生成し、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。この自動化されたプロセスは、ユーザーがあらゆるコンテンツのためにキャプションを迅速かつ効率的に生成するのを助けます。
HeyGenはカスタムビデオプロジェクトのためにどのようなデザイン機能を提供しますか？
HeyGenは、豊富なストックメディアライブラリ、カスタマイズ可能なテンプレート、背景を削除して洗練された外観を実現する機能を含む、あらゆるデザインプロジェクトのための包括的な編集機能を提供します。ユーザーはまた、プロフェッショナルなビデオにおける一貫したビジュアルアイデンティティのためにブランディングコントロールを組み込むことができます。
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなビデオを効率的に作成するのを助けますか？
HeyGenはAIビデオメーカーであり、ユーザーがビデオマーケティングやソーシャルメディアビデオなど、さまざまな目的のために高品質でプロフェッショナルなビデオを迅速かつ効率的に制作できるようにします。その直感的なインターフェースとAIツールは、品質を損なうことなくコンテンツ作成を加速し、強力なビデオエディターとなります。