デザインプロジェクトビデオジェネレーター: AIで魅力的なビデオを作成
スクリプトを強力なテキストからビデオへの機能で瞬時に魅力的なプロジェクトビデオに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソフトウェア開発者向けに1.5分の技術ウォークスルービデオを開発し、複雑なプラットフォーム内の新機能を紹介し、AIビデオジェネレーターがドキュメントプロセスをどのように効率化できるかを説明します。ビデオはモダンでミニマリストなビジュアルデザインを特徴とし、スムーズなトランジションとHeyGenの魅力的なAIアバターがプレゼンターとして登場し、インターフェースを明確で自信に満ちた音声スタイルで案内します。
プロダクトマネージャーを対象にした45秒の説得力のある説明ビデオを制作し、プロジェクトライフサイクルに自動ビデオジェネレーターを統合する利点を強調します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、ダイナミックで視覚的に魅力的なスタイルを実現し、アップビートなバックグラウンドミュージックと簡潔なオンスクリーンテキストを組み合わせて、メッセージを迅速かつ効果的に伝え、音声がエネルギッシュで説得力のあるものにします。
UXリサーチャーと技術コミュニケーター向けに2分間の技術概要ビデオを作成し、複雑なユーザーフィードバックや詳細な技術レポートを簡単に理解できるインサイトに凝縮し、効率的なコミュニケーションのためのAI生成ビデオの力に焦点を当てます。ビジュアルスタイルは情報に基づいたデータドリブンなもので、アニメーションチャートとグラフィックスを活用し、落ち着いた権威あるナレーションとHeyGenの正確な字幕/キャプションを組み合わせて、ターゲットオーディエンスに最大限のアクセス性と理解を提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからのビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenはスクリプトを洗練されたAI生成ビデオに簡単に変換します。テキストプロンプトを入力するだけで、HeyGenの高度なテキストからビデオへのジェネレーターがリアルなAIアバターとナレーションを組み合わせて、複雑な編集なしで魅力的なコンテンツを生成します。この使いやすいインターフェースにより、誰でもビデオ作成が可能です。
HeyGenはブランド固有の要素でビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはユーザーがブランドアイデンティティをすべてのビデオに取り入れることを可能にします。スタジオエディターを使用して、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを組み込むことで、AI生成ビデオがデザインプロジェクトの要件に完全に一致するようにします。豊富なテンプレートもブランドコンテンツの強力な出発点を提供します。
HeyGenのAIビデオジェネレーターでどのような種類のビデオを作成できますか？
HeyGenの多用途なAIビデオジェネレーターは、ダイナミックなソーシャルメディアビデオや魅力的な製品説明から包括的なトレーニングビデオまで、幅広い用途をサポートします。AIアバターやカスタマイズ可能なテンプレートを含むその機能は、さまざまなクリエイティブおよびマーケティングのニーズに最適です。
AIアバターとナレーションはHeyGenが生成するビデオをどのように強化しますか？
HeyGenのAIアバターはプロフェッショナルな画面上の存在感を提供し、自然な動きと表情でスクリプトを生き生きとさせます。これに加えて、ナレーション生成は高品質な音声を保証し、視聴者を引き込む完全に没入型でプロフェッショナルなAI生成ビデオを作成します。