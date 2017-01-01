部門ガイドビデオメーカー: トレーニングビデオを迅速に作成
テキストからビデオへの変換を使用して、効率的な社員トレーニングのための知識共有を合理化し、魅力的なハウツーガイドを作成します。
既存のチームメンバー間の「知識共有」を強化するために、特定の新しいソフトウェア機能に焦点を当てた45秒の「ハウツーガイド」が必要です。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンでステップバイステップの形式で、画面録画を組み込み、HeyGenの「字幕/キャプション」が完全なアクセシビリティを確保します。音声は正確でチュートリアルのようなトーンを維持してください。
「部門ガイドビデオメーカー」の力を示す活気ある30秒の部門発表を考案し、「魅力的なビデオ」を作成します。このダイナミックなアップデートは、すべての部門スタッフを対象としており、モダンなビジュアルスタイル、ブランド要素、HeyGenの「AIアバター」が明るく明確な声でメッセージを伝えます。
部門メンバーが効率的なヒントを求めるための「ビデオ作成」ベストプラクティスを強調する50秒の「トレーニングビデオ」を簡潔に作成します。この教育セグメントは、HeyGenの「テンプレートとシーン」と適切なストックメディアを活用して、重要なポイントを視覚的に説明し、情報豊かでありながら魅力的なビジュアルと音声スタイルを維持します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして素晴らしいハウツーガイドとビデオドキュメントの作成を簡素化しますか？
HeyGenはユーザーが魅力的なビデオを簡単に作成できるようにします。私たちのAIビデオジェネレーターはプロセスを合理化し、スクリプトをプロフェッショナルな「ハウツーガイド」や「ビデオドキュメント」に変換し、リアルなAIアバターとダイナミックなテンプレートを使用して、誰でもビデオ作成を可能にします。
HeyGenは魅力的なトレーニングビデオを作成するためにどのようなユニークな機能を提供しますか？
HeyGenはトレーニングビデオと社員オンボーディングコンテンツを向上させるために設計されています。AIボイスオーバー、字幕/キャプション、カスタマイズ可能なブランディングコントロールを備えたHeyGenは、視聴者に響く非常に魅力的なビデオを制作し、社員トレーニングを強化します。
HeyGenは私の部門ガイドビデオがブランドアイデンティティに合致することを保証できますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、フォントをすべての部門ガイドビデオにシームレスに統合できます。テンプレートとアスペクト比のリサイズを利用して、プロのようにデザインし、すべてのビデオ作成で一貫したプロフェッショナルなブランドプレゼンスを維持します。
HeyGenはどのようにしてビデオのローカリゼーションと簡単な作成を通じて知識共有を加速しますか？
HeyGenはスクリプトからのテキストをビデオに迅速に変換することで、ハウツーガイドやその他のコンテンツの知識共有を大幅に加速します。私たちのAIビデオジェネレーターは多様なAIボイスオーバーと字幕/キャプションをサポートし、メッセージが効率的にグローバルな視聴者に届くことを保証します。