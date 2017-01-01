部門ガイドビデオメーカー: トレーニングビデオを迅速に作成

テキストからビデオへの変換を使用して、効率的な社員トレーニングのための知識共有を合理化し、魅力的なハウツーガイドを作成します。

新入社員のための「社員オンボーディング」に向けて、部署の文化と基本的な初期ステップを紹介する60秒の「トレーニングビデオ」をデザインしてください。このビデオは、歓迎的でプロフェッショナルな雰囲気を作り出すことを目的としており、HeyGenの「ボイスオーバー生成」による明確で親しみやすい音声スタイルを活用して、重要な情報を効果的に伝え、温かみのあるビジュアル美学で補完します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のチームメンバー間の「知識共有」を強化するために、特定の新しいソフトウェア機能に焦点を当てた45秒の「ハウツーガイド」が必要です。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンでステップバイステップの形式で、画面録画を組み込み、HeyGenの「字幕/キャプション」が完全なアクセシビリティを確保します。音声は正確でチュートリアルのようなトーンを維持してください。
サンプルプロンプト2
「部門ガイドビデオメーカー」の力を示す活気ある30秒の部門発表を考案し、「魅力的なビデオ」を作成します。このダイナミックなアップデートは、すべての部門スタッフを対象としており、モダンなビジュアルスタイル、ブランド要素、HeyGenの「AIアバター」が明るく明確な声でメッセージを伝えます。
サンプルプロンプト3
部門メンバーが効率的なヒントを求めるための「ビデオ作成」ベストプラクティスを強調する50秒の「トレーニングビデオ」を簡潔に作成します。この教育セグメントは、HeyGenの「テンプレートとシーン」と適切なストックメディアを活用して、重要なポイントを視覚的に説明し、情報豊かでありながら魅力的なビジュアルと音声スタイルを維持します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

部門ガイドビデオメーカーの使い方

高度なAIビデオ生成を使用して、プロフェッショナルで魅力的な部門ガイドビデオ、トレーニング資料、ハウツーガイドを簡単に作成します。

1
Step 1
ビデオの基礎を作成
スクリプトを貼り付けるだけで初期ビデオを作成するか、事前にデザインされたテンプレートから選択して部門ガイドのアウトラインを迅速に作成します。スクリプトからのテキストをビジュアルストーリーに即座に変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターとビジュアルを選択
多様なAIアバターからコンテンツをプレゼンテーションするために選択するか、自分のメディアをアップロードします。プロフェッショナルなAIアバターで部門ガイドビデオを強化し、メッセージを生き生きと伝えます。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを追加
さまざまな言語とスタイルで明確でプロフェッショナルなボイスオーバーを追加し、部門メッセージを完璧に伝えるための多様な声を提供します。
4
Step 4
ガイドをエクスポートして共有
完成した部門ガイドをさまざまなアスペクト比でエクスポートし、プラットフォーム全体で最適な視聴を確保します。自動生成された字幕/キャプションで、すべての視聴者にアクセシビリティを保証します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な手順とガイドを明確化

複雑な部門プロセスを簡素化し、素晴らしいハウツーガイドを作成して、複雑な情報をアクセスしやすく理解しやすくします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして素晴らしいハウツーガイドとビデオドキュメントの作成を簡素化しますか？

HeyGenはユーザーが魅力的なビデオを簡単に作成できるようにします。私たちのAIビデオジェネレーターはプロセスを合理化し、スクリプトをプロフェッショナルな「ハウツーガイド」や「ビデオドキュメント」に変換し、リアルなAIアバターとダイナミックなテンプレートを使用して、誰でもビデオ作成を可能にします。

HeyGenは魅力的なトレーニングビデオを作成するためにどのようなユニークな機能を提供しますか？

HeyGenはトレーニングビデオと社員オンボーディングコンテンツを向上させるために設計されています。AIボイスオーバー、字幕/キャプション、カスタマイズ可能なブランディングコントロールを備えたHeyGenは、視聴者に響く非常に魅力的なビデオを制作し、社員トレーニングを強化します。

HeyGenは私の部門ガイドビデオがブランドアイデンティティに合致することを保証できますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、フォントをすべての部門ガイドビデオにシームレスに統合できます。テンプレートとアスペクト比のリサイズを利用して、プロのようにデザインし、すべてのビデオ作成で一貫したプロフェッショナルなブランドプレゼンスを維持します。

HeyGenはどのようにしてビデオのローカリゼーションと簡単な作成を通じて知識共有を加速しますか？

HeyGenはスクリプトからのテキストをビデオに迅速に変換することで、ハウツーガイドやその他のコンテンツの知識共有を大幅に加速します。私たちのAIビデオジェネレーターは多様なAIボイスオーバーと字幕/キャプションをサポートし、メッセージが効率的にグローバルな視聴者に届くことを保証します。