チーム向け部門発表ビデオジェネレーター
インパクトのある従業員発表ビデオをより早く作成。カスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、毎回プロフェッショナルな結果を確保します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
営業チーム向けの30秒の部門発表ビデオを生成し、メディアライブラリからの鮮やかなストック映像と簡潔なスクリプトをテキストからビデオに変換して、チームを動機付けるために活気に満ちた祝賀的なビジュアルと音声スタイルを採用します。
新入社員向けの60秒の内部コミュニケーションビデオをデザインし、従業員のオンボーディング歓迎メッセージとして機能します。このビデオは、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、親しみやすく情報豊かなビジュアルスタイルを確立し、自動字幕/キャプションを追加して新しいチームメンバー全員のアクセシビリティを向上させます。
全スタッフを対象とした20秒のプロモーションビデオを開発し、今後の全社イベントを告知します。ダイナミックなビジュアルとエキサイティングな音楽トラックを特徴とし、アスペクト比の変更とエクスポートを通じてさまざまなプラットフォームに簡単に適応できます。このビデオは、AI Video Generatorの制作として作成され、期待感を効果的に高めます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして強力な部門発表ビデオジェネレーターとして機能しますか？
HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、プロフェッショナルな企業発表ビデオや内部コミュニケーションビデオを簡単に作成でき、組織全体で明確で一貫したメッセージを確保します。効果的な部門発表ビデオの作成プロセスを簡素化します。
HeyGenは従業員のオンボーディングとトレーニングエンゲージメントの向上に役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレートとボイスオーバー生成機能を提供し、魅力的な従業員発表ビデオやトレーニングコンテンツを作成し、全体的なトレーニングエンゲージメントと従業員のオンボーディング体験を効率的に向上させます。
HeyGenがビジネスにとって効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用してビデオ作成を効率化し、複雑なビデオ編集ツールを使用せずに、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームや内部用途向けに高品質のコンテンツを迅速に作成できます。ビジネスのあらゆるニーズに対応する包括的なAIビデオジェネレーターです。
HeyGenで作成したビデオを自社ブランドに合わせてカスタマイズするにはどうすればよいですか？
HeyGenは、ロゴや色のカスタマイズを含む広範なブランディングコントロールを提供し、強力なメディアライブラリと字幕/キャプションを備えています。また、アスペクト比の変更とエクスポートを利用して、ビデオジェネレーターコンテンツを任意のプラットフォームに合わせて調整し、ブランドの一貫性を確保できます。