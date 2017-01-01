部門アップデートビデオメーカー: 魅力的なビデオを作成

テキストをビデオに変換する機能を使用して、数分でプロフェッショナルなアップデートビデオを簡単に作成します。

45秒の簡潔な部門アップデートビデオを制作し、内部チームメンバー向けに最近の成果と今後のタスクに焦点を当てます。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで魅力的であり、鮮明なグラフィックスと明瞭で親しみやすい声を特徴とします。HeyGenのAIアバターを活用してメッセージを伝え、定期的な「アップデートビデオ」のための効率的で魅力的な「部門アップデートビデオメーカー」ソリューションを実現します。

サンプルプロンプト1
新入社員や更新されたHRポータルのナビゲートに関するクイックガイドが必要な従業員に最適な60秒の指導ビデオを作成します。この「チュートリアルビデオ」プロジェクトは、画面録画と明確なオンスクリーンテキストを組み合わせた情報豊かで励みになるビジュアルスタイルを採用し、穏やかで説明的なナレーションを伴います。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、書かれた指示をシームレスに洗練されたビジュアルプレゼンテーションに変換し、「ビデオ作成」プロセス全体を簡素化します。
サンプルプロンプト2
過去四半期の重要なチームのマイルストーンと個々の貢献を強調する、組織全体を対象とした活気ある30秒の祝賀ビデオをデザインします。ビジュアルスタイルはダイナミックで高揚感があり、笑顔の顔やプロジェクトの成功のクイックカットを取り入れ、インスピレーションを与えるバックグラウンドミュージックに設定します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用してこの「アップデートビデオ」プロジェクトを迅速に開始し、広範なデザイン作業なしで高いインパクトのビジュアルストーリーを確保します。
サンプルプロンプト3
部門長やプロジェクトリーダーを対象とした戦略的な50秒の概要ビデオを作成し、次の会計年度の主要な目標と戦略的な変化を詳述します。ビジュアルの美学はクリーンでモダン、かつコーポレートであり、データビジュアライゼーションと箇条書きを特徴とし、権威あるが励みになる声で提供されます。HeyGenの字幕/キャプションを組み込むことで最大限の明確さとアクセシビリティを確保し、簡潔な「部門アップデートビデオメーカー」コンテンツのための効果的な「AIビデオプラットフォーム」ツールにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

部門アップデートビデオメーカーの使い方

AIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、プロフェッショナルな部門アップデートビデオを簡単に作成し、内部コミュニケーションを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
直感的なテキストからビデオへのエディターに部門アップデートのスクリプトを貼り付けます。AIが即座にテキストをビデオ用の音声に変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
多様なAIアバターのライブラリからアップデートをプレゼンテーションするためのアバターを選びます。これらのリアルなデジタルプレゼンターが効果的にオーディエンスを引き付けます。
3
Step 3
ブランディングとテンプレートを適用する
プロフェッショナルにデザインされたテンプレート、ブランドのロゴ、カラーを使用してビデオを強化し、一貫した外観を実現します。
4
Step 4
アップデートビデオをエクスポートする
自動的に追加された字幕/キャプション付きの最終的な部門アップデートビデオを生成し、すべての内部コミュニケーションチャネルで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロフェッショナルなアップデートビデオを迅速に制作

AIを使用してプロフェッショナルで高品質な部門アップデートビデオを迅速に生成し、時間とリソースを節約します。

よくある質問

HeyGenはアップデートのためのクリエイティブなビデオ作成をどのように支援しますか？

HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを通じて、魅力的なアップデートビデオを簡単に制作できるようにします。この機能はクリエイティブなビデオ作成プロセスを大幅に簡素化し、メッセージに集中しつつ、一貫したブランドの外観を維持することができます。

HeyGenは効果的な部門アップデートビデオメーカーですか？

はい、HeyGenは効果的な部門アップデートビデオメーカーとして設計されており、インパクトのある内部コミュニケーションの作成を簡素化します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターとAIビデオプラットフォームの機能を活用して、スクリプトを魅力的なアップデートビデオに迅速に変換します。

HeyGenはビデオ編集にどのような革新的な機能を提供しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターや強力なテキストからビデオへの機能など、先進的な機能でビデオ編集を革新します。スクリプトから直接プロフェッショナルなナレーションを生成し、字幕を追加することで、カメラを必要とせずにコンテンツを生き生きとさせることができます。

HeyGenで作成したビデオでブランドの一貫性とアクセシビリティを維持できますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、すべてのビデオにロゴやブランドカラーを統合することができます。さらに、自動字幕とキャプションにより、ソーシャルメディアコンテンツやその他のビデオがより広い視聴者にアクセス可能になります。