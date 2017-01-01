部門アップデートビデオメーカー: 魅力的なビデオを作成
テキストをビデオに変換する機能を使用して、数分でプロフェッショナルなアップデートビデオを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
新入社員や更新されたHRポータルのナビゲートに関するクイックガイドが必要な従業員に最適な60秒の指導ビデオを作成します。この「チュートリアルビデオ」プロジェクトは、画面録画と明確なオンスクリーンテキストを組み合わせた情報豊かで励みになるビジュアルスタイルを採用し、穏やかで説明的なナレーションを伴います。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、書かれた指示をシームレスに洗練されたビジュアルプレゼンテーションに変換し、「ビデオ作成」プロセス全体を簡素化します。
過去四半期の重要なチームのマイルストーンと個々の貢献を強調する、組織全体を対象とした活気ある30秒の祝賀ビデオをデザインします。ビジュアルスタイルはダイナミックで高揚感があり、笑顔の顔やプロジェクトの成功のクイックカットを取り入れ、インスピレーションを与えるバックグラウンドミュージックに設定します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用してこの「アップデートビデオ」プロジェクトを迅速に開始し、広範なデザイン作業なしで高いインパクトのビジュアルストーリーを確保します。
部門長やプロジェクトリーダーを対象とした戦略的な50秒の概要ビデオを作成し、次の会計年度の主要な目標と戦略的な変化を詳述します。ビジュアルの美学はクリーンでモダン、かつコーポレートであり、データビジュアライゼーションと箇条書きを特徴とし、権威あるが励みになる声で提供されます。HeyGenの字幕/キャプションを組み込むことで最大限の明確さとアクセシビリティを確保し、簡潔な「部門アップデートビデオメーカー」コンテンツのための効果的な「AIビデオプラットフォーム」ツールにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはアップデートのためのクリエイティブなビデオ作成をどのように支援しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを通じて、魅力的なアップデートビデオを簡単に制作できるようにします。この機能はクリエイティブなビデオ作成プロセスを大幅に簡素化し、メッセージに集中しつつ、一貫したブランドの外観を維持することができます。
HeyGenは効果的な部門アップデートビデオメーカーですか？
はい、HeyGenは効果的な部門アップデートビデオメーカーとして設計されており、インパクトのある内部コミュニケーションの作成を簡素化します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターとAIビデオプラットフォームの機能を活用して、スクリプトを魅力的なアップデートビデオに迅速に変換します。
HeyGenはビデオ編集にどのような革新的な機能を提供しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターや強力なテキストからビデオへの機能など、先進的な機能でビデオ編集を革新します。スクリプトから直接プロフェッショナルなナレーションを生成し、字幕を追加することで、カメラを必要とせずにコンテンツを生き生きとさせることができます。
HeyGenで作成したビデオでブランドの一貫性とアクセシビリティを維持できますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、すべてのビデオにロゴやブランドカラーを統合することができます。さらに、自動字幕とキャプションにより、ソーシャルメディアコンテンツやその他のビデオがより広い視聴者にアクセス可能になります。