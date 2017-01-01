部門トレーニングビデオジェネレーター：魅力的なL&Dコンテンツを作成

インテリジェントなAIアバターを使用して、社員オンボーディングや技術トレーニングのための高品質なトレーニングビデオを迅速に制作します。

新入社員のための60秒の魅力的なビデオを作成し、社員オンボーディングを受ける際に歓迎とプロフェッショナルなビジュアルスタイルを持ち、クリーンなグラフィックと親しみやすいAIアバターを特徴とします。音声は励ましのAIボイスオーバーで、初期の会社手続きを案内し、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して一貫した暖かいトーンを提供します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
内部スタッフが新しいソフトウェアアップデートを学ぶための90秒の技術トレーニングビデオを制作し、クリアで指導的なビジュアルスタイルを特徴とし、鮮明な画面共有と注釈を組み込みます。音声は権威あるステップバイステップの配信を維持し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して正確さを確保し、アクセシビリティのために字幕を提供し、重要なビデオドキュメントを効果的に作成します。
サンプルプロンプト2
全社員向けの45秒のコンプライアンス研修リフレッシュビデオを作成し、簡潔で権威あるビジュアルスタイルを採用し、明確なオンスクリーンテキストとプロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用します。付随する音声はフォーマルでありながら魅力的なボイスオーバー生成を特徴とし、コンプライアンス研修に関する重要な情報を効果的かつ明確に伝えます。
サンプルプロンプト3
L&Dチームと部門マネージャーをターゲットにした30秒のプロモーションビデオをデザインし、部門トレーニングビデオジェネレーターの利点を強調します。ダイナミックでモダンなビジュアルスタイルを採用し、使いやすさを示すクイックカットと表現力豊かなAIアバターを特徴とします。サウンドトラックはアップビートでインスパイアリングなAIボイスオーバーで、プロフェッショナルなビデオを効率的に作成することを奨励します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

部門トレーニングビデオジェネレーターの使い方

プロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオを簡単に制作し、知識共有と開発を効率化します。

1
Step 1
トレーニングビデオを作成
スクリプトをインポートするか、ライブラリから事前にデザインされたテンプレートを選択して、基礎的なトレーニングコンテンツを効率的に構築します。
2
Step 2
プレゼンターを選択
トレーニングビデオをナレーションするAIアバターを選び、リアルで一貫性のあるデジタルプレゼンターでコンテンツに命を吹き込みます。
3
Step 3
ブランディングを適用
会社のロゴを統合し、カラースキームを調整して、トレーニングビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
完成したトレーニングビデオをさまざまなアスペクト比でダウンロードし、内部学習プラットフォームやLMSで即座に配布できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なトピックを簡素化して部門トレーニングを強化

.

複雑なテーマを明確で理解しやすいビデオモジュールに分解し、すべての部門が重要な情報を迅速かつ効果的に把握できるようにします。

background image

よくある質問

L&DチームはHeyGenでどのようにトレーニングビデオ制作を効率化できますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、L&Dチームが高品質なトレーニングビデオを迅速に作成できるようにします。生成AIプラットフォームはスクリプトを魅力的なビデオに変換し、従来のビデオ制作の時間と労力を大幅に削減します。

HeyGenはAIを使用してどのようなトレーニングコンテンツを制作できますか？

HeyGenのAIを活用したビデオ作成は、社員オンボーディング、技術トレーニング、コンプライアンス研修を含む多様なトレーニングコンテンツをサポートします。ユーザーはAIアバターとAIボイスオーバーを活用して、さまざまな部門向けの包括的なビデオドキュメントを開発できます。

HeyGenは部門トレーニングビデオを強化するための機能を提供していますか？

はい、HeyGenは部門トレーニングビデオを強化するための強力な機能を提供しています。カスタマイズ可能なトレーニングビデオテンプレートや豊富なメディアライブラリを含み、これらのツールはブランディングコントロールと組み合わせて、トレーニングコンテンツがプロフェッショナルで組織のアイデンティティに合致することを保証します。

HeyGenのAIアバターはどのようにトレーニングビデオをより魅力的にしますか？

HeyGenのリアルなAIアバターは、トレーニングビデオに命を吹き込み、社員トレーニングに魅力的なビジュアル要素を提供します。AIボイスオーバーと正確な字幕と組み合わせることで、トレーニングコンテンツが容易に理解され、効果的な知識共有を促進します。