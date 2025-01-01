インパクトのあるレポートのためのAI駆動部門報告ビデオメーカー

HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、理解を深める魅力的で共有可能なコンテンツにレポートを変換します。

経営幹部向けに四半期の業績概要を提示する90秒の内部部門報告ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナル、データ重視で、主要な指標を強調するために明確なチャートやインフォグラフィックを組み込みます。権威ある自信に満ちたナレーションがストーリーを導き、AIアバターが重要な洞察を提供し、洗練された魅力的なプレゼンテーションを実現します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員向けに、当社の独自の内部ソフトウェアの使用方法を説明する2分間の技術トレーニングビデオを作成してください。ビジュアルアプローチはステップバイステップの説明ビデオ形式で、画面録画、アニメーション化されたインターフェース要素、明確なテキストオーバーレイを特徴とします。スクリプトからのテキストをビデオに変換した穏やかで指導的なナレーションが理解を容易にし、正確な字幕/キャプションがアクセシビリティを補完します。
サンプルプロンプト2
クロスファンクショナルチーム向けに、最近のマイルストーンと今後のタスクの更新を提供する60秒の動的なプロジェクト進捗報告ビデオを制作してください。ビジュアルの美学は魅力的でテンポが速く、多様なメディアライブラリ/ストックサポート要素を活用して成果を示し、視聴者の興味を引き続けます。活気に満ちた魅力的なナレーションが熱意を伝え、カスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して迅速に作成します。
サンプルプロンプト3
新しい部門構造や重要な組織イニシアチブを全社員に紹介する45秒のビデオ概要を作成してください。ビジュアルスタイルはモダンでクリーン、組織図や控えめなアニメーションを効果的に活用して報告ラインと役割を明確にします。HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された親しみやすく明確で歓迎的なナレーションがポジティブなトーンを設定し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてさまざまなプラットフォームに最適化されます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

部門報告ビデオメーカーの使い方

魅力的でプロフェッショナルなビデオで部門報告を効率化します。明確でインパクトのある要約を簡単に作成し、時間を節約し、コミュニケーションを向上させます。

1
Step 1
スクリプトを作成
部門報告のストーリーを作成します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、テキストを動的なビデオに簡単に変換します。
2
Step 2
ビジュアル要素を選択
魅力的なビジュアルを選んで報告を強化します。多様なメディアライブラリにアクセスするか、カスタムアセットをアップロードして、主要なデータと成果を完璧に示します。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを追加
報告にプロフェッショナルな音声を統合します。ボイスオーバー生成を利用して、重要なポイントのための明確で一貫したナレーションを作成します。
4
Step 4
報告をエクスポートして共有
部門報告ビデオを完成させます。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに合わせてビデオを調整し、インパクトのある報告を簡単に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

業績と成功報告を提示

.

四半期ごとの業績レビューやプロジェクトの成功事例をAIアバターと動的なビジュアルを使用して魅力的なビデオレポートに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして報告ビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用し、ユーザーが書かれたスクリプトを魅力的なビデオレポートに簡単に変換できるようにします。これにより、部門報告ビデオメーカーの制作時間が大幅に短縮されます。

AIビデオのビジュアル要素やエクスポートオプションをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴや色を統合し、豊富なメディアライブラリをビジュアルに使用できます。また、アスペクト比をカスタマイズし、最終的なAIビデオをMP4などの形式でさまざまなプラットフォームにエクスポートできます。

HeyGenはビジネスレポートに効率的なビデオエディターとしてどのような技術的特徴を持っていますか？

HeyGenはシーンベースのエディターを備え、ワークフローを加速する多様なビデオテンプレートを提供します。自動字幕生成、強力なボイスオーバー生成、データチャートやインフォグラフィックの組み込み機能など、プロフェッショナルで効率的なレポートビデオの作成を可能にします。

HeyGenは完全なエンドツーエンドのビデオ生成ソリューションを提供していますか？

はい、HeyGenはスクリプトから最終ビデオまでを網羅する強力なエンドツーエンドのAIビデオメーカーを提供しています。AI駆動のツールには、トランスクリプション、シームレスなボイスオーバー生成、カスタマイズ可能なイントロとアウトロが含まれ、洗練されたビジネスビデオを制作します。