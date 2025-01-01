部門概要ビデオジェネレーター: 魅力的なビデオを迅速に作成
HeyGenのAIアバターを活用して、動的でプロフェッショナルなプレゼンテーションを効率的に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在的な新入社員や外部の利害関係者向けに、HeyGenのビデオテンプレートを使用して最近の部門の成功を物語る魅力的な60秒のビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは、チームの協力精神と革新的なストーリーテリングを伝えるために、魅力的なバックグラウンドミュージックを特徴とし、インスピレーションを与えるものであるべきです。
既存の従業員向けに、新しいプロジェクトのマイルストーンやイニシアチブについての迅速な更新を提供する30秒の内部コミュニケーションビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは情報的でクリーンであり、画面上のテキストが重要なメッセージを強調し、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、高品質のビデオを効率的に作成します。
リーダーシップやマーケティング部門向けに、特定のプロジェクトの成果と影響を強調する洗練された90秒のビデオを制作してください。このビジネスビデオメーカーのコンテンツは、現代的なビジュアル美学を持ち、プロフェッショナルなビジュアルとナレーション生成を備え、AI駆動のツールが進捗を示す力を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
多様なビジネスニーズにおいて、HeyGenが「AIを活用したビデオ作成」に理想的な理由は何ですか？
HeyGenは、スクリプトを魅力的な物語に変えることで、ユーザーが「高品質のビデオを作成」できるようにします。その「AIを活用したビデオ作成」プラットフォームは、「ビデオテンプレート」とカスタマイズ可能な「AIアバター」の幅広い選択肢を提供し、多様なビジネスコミュニケーションのために「ストーリーテリング」を実現します。
HeyGenは「AIアバター」を使って「部門概要ビデオ」を迅速に生成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは直感的な「部門概要ビデオジェネレーター」として機能し、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作できます。カスタム「AIアバター」と「AIを使ったテキストからビデオ」を活用して、「オンボーディングを効率化」し、「内部コミュニケーション」を容易に強化できます。
HeyGenを使用して「高品質のビデオを作成」する際のカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenは、主要な「ビジネスビデオメーカー」として、ロゴや色の「ブランディングコントロール」を含む広範なカスタマイズ機能を提供します。ユーザーは広範なライブラリからメディアを統合し、多様な「AIアバター」と「ビデオテンプレート」から選択して、ブランドアイデンティティに完全に一致する「高品質のビデオ」を作成できます。
HeyGenの「AIトレーニングビデオ」は「従業員トレーニング」と学習をどのように向上させますか？
HeyGenで作成された「AIトレーニングビデオ」は、一貫性のある魅力的なコンテンツを提供することで「従業員トレーニング」を大幅に向上させます。当社のプラットフォームは、「AIを使ったテキストからビデオ」に変換し、リアルな「AIスポークスパーソン」を活用し、自動「字幕/キャプション」を追加して、明確でアクセスしやすい学習体験を提供します。