部門紹介ビデオジェネレーター

リアルなAIアバターによって強化されたカスタムコンテンツとビジュアルで、シームレスなオンボーディングのためのプロフェッショナル品質の魅力的なビデオをデザインします。

新入社員や社内関係者向けに、部門紹介ビデオジェネレーターを使用して30秒の部門紹介ビデオを作成し、魅力的でプロフェッショナルなビジュアルとHeyGenのAIパワードテンプレートを通じた明るいAI生成のナレーションを特徴とします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
見込み顧客や求職者に最適な45秒のイントロメーカー動画を開発し、HeyGenのボイスオーバー生成機能によって生成されたモダンで洗練されたビジュアルとダイナミックなナレーションを披露し、ブランドを代表するAIアバターを生き生きと表現します。
サンプルプロンプト2
会社全体の発表や外部パートナー向けに60秒の魅力的なビデオを制作し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、情報豊かで視覚的に魅力的な企業イメージとスクリプトをビデオに変換するテキストからビデオへの機能を使用してコンテンツとビジュアルをカスタマイズします。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアのフォロワーやイベント参加者向けに、ダイナミックで鮮明なソーシャルメディアに適したビジュアルとエネルギッシュなオーディオを特徴とする30秒のプロフェッショナル品質のビデオを設計し、HeyGenの字幕/キャプションとカスタマイズ可能なテンプレートからのアスペクト比のリサイズとエクスポートで最適化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

部門紹介ビデオジェネレーターの使い方

HeyGenのAIパワードプラットフォームを使用して、プロフェッショナルで魅力的な部門紹介ビデオを簡単に作成し、オンボーディングとコミュニケーションのニーズを効率化します。

1
Step 1
スタートポイントを選ぶ
部門紹介用にデザインされたカスタマイズ可能なテンプレートのライブラリから選択するか、スクリプトを貼り付けてAIパワードテンプレートを活用して始めましょう。
2
Step 2
ビジュアルをカスタマイズする
チームメンバーを表現する多様なAIアバターを選択し、ブランドの色やロゴを統合してコンテンツとビジュアルをカスタマイズします。
3
Step 3
音声とテキストで強化する
複数の言語でダイナミックなAI生成のナレーションを生成し、アクセシビリティのためにキャプションと字幕を自動的に追加して、メッセージを明確で魅力的にします。
4
Step 4
紹介ビデオを生成する
HeyGenのエンドツーエンドのビデオ生成機能を活用して、プロフェッショナル品質のビデオを迅速に制作し、オンボーディング、プレゼンテーション、またはソーシャルメディア共有の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な部門概要を迅速に制作

部門の高品質で魅力的なビデオ概要を迅速に作成し、さまざまな社内オーディエンスに効果的に複雑な情報を簡素化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的でプロフェッショナルな品質のビデオを作成するのを助けますか？

HeyGenは高度なAIアバターとAIパワードテンプレートを活用して、ユーザーがプロフェッショナル品質のビデオを制作することを可能にします。コンテンツとビジュアルを簡単にカスタマイズして、メッセージを非常に魅力的にすることができます。

HeyGenが効果的な部門紹介ビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは部門紹介ビデオの作成を簡素化するエンドツーエンドのビデオ生成プラットフォームです。直感的なインターフェースとカスタマイズ可能なテンプレートにより、インパクトのあるイントロを迅速にデザインして公開することができ、優れたイントロメーカーとして機能します。

HeyGenはビデオの多言語サポートとアクセシビリティ機能を提供していますか？

もちろんです。HeyGenは強力な多言語翻訳機能を提供し、AI生成のナレーションと組み合わせて、グローバルなオーディエンスにリーチします。また、キャプションや字幕を簡単に追加してアクセシビリティを向上させることができます。

HeyGenでビデオのビジュアルとブランディングをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供しており、コンテンツとビジュアルをブランドのアイデンティティに合わせて調整することができます。包括的なメディアライブラリとブランディングコントロールを活用して、ユニークで認識可能なビデオアセットを作成してください。