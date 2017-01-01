簡単なオンボーディングのための部門紹介ビデオジェネレーター
リアルなAIアバターによって強化されたカスタムコンテンツとビジュアルで、シームレスなオンボーディングのためのプロフェッショナル品質の魅力的なビデオをデザインします。
見込み顧客や求職者に最適な45秒のイントロメーカー動画を開発し、HeyGenのボイスオーバー生成機能によって生成されたモダンで洗練されたビジュアルとダイナミックなナレーションを披露し、ブランドを代表するAIアバターを生き生きと表現します。
会社全体の発表や外部パートナー向けに60秒の魅力的なビデオを制作し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、情報豊かで視覚的に魅力的な企業イメージとスクリプトをビデオに変換するテキストからビデオへの機能を使用してコンテンツとビジュアルをカスタマイズします。
ソーシャルメディアのフォロワーやイベント参加者向けに、ダイナミックで鮮明なソーシャルメディアに適したビジュアルとエネルギッシュなオーディオを特徴とする30秒のプロフェッショナル品質のビデオを設計し、HeyGenの字幕/キャプションとカスタマイズ可能なテンプレートからのアスペクト比のリサイズとエクスポートで最適化します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的でプロフェッショナルな品質のビデオを作成するのを助けますか？
HeyGenは高度なAIアバターとAIパワードテンプレートを活用して、ユーザーがプロフェッショナル品質のビデオを制作することを可能にします。コンテンツとビジュアルを簡単にカスタマイズして、メッセージを非常に魅力的にすることができます。
HeyGenが効果的な部門紹介ビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは部門紹介ビデオの作成を簡素化するエンドツーエンドのビデオ生成プラットフォームです。直感的なインターフェースとカスタマイズ可能なテンプレートにより、インパクトのあるイントロを迅速にデザインして公開することができ、優れたイントロメーカーとして機能します。
HeyGenはビデオの多言語サポートとアクセシビリティ機能を提供していますか？
もちろんです。HeyGenは強力な多言語翻訳機能を提供し、AI生成のナレーションと組み合わせて、グローバルなオーディエンスにリーチします。また、キャプションや字幕を簡単に追加してアクセシビリティを向上させることができます。
HeyGenでビデオのビジュアルとブランディングをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供しており、コンテンツとビジュアルをブランドのアイデンティティに合わせて調整することができます。包括的なメディアライブラリとブランディングコントロールを活用して、ユニークで認識可能なビデオアセットを作成してください。