部署紹介ビデオジェネレーター：チーム歓迎を簡単に

豊富なテンプレートとシーンを使用して、チームのオンボーディング用のプロフェッショナルでカスタマイズ可能な紹介ビデオを迅速に作成します。

192/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
内部の利害関係者や潜在的なクロスファンクショナルな協力者を対象に、部署の主要な機能と成果を紹介する、洗練された45秒の部署概要を作成してください。ビジュアルの美学は洗練されてプロフェッショナルであるべきで、明確なインフォグラフィックと落ち着いた権威あるナレーションを組み込んでください。HeyGenのAIアバターを使用して、一貫性と信頼性のある画面上の存在感で物語を伝えましょう。
サンプルプロンプト2
社内会議やニュースレターでの全社的な視聴者を対象に、最近の部署の成功を祝う魅力的な60秒のハイライトリールを開発してください。このビデオは、エネルギッシュでアニメーション化されたビジュアルスタイルを採用し、ダイナミックなトランジションとインスパイアリングでテンポの速い音楽スコアを持つべきです。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、成果を本当に生き生きとさせる魅力的で熱意あるナレーションを追加しましょう。
サンプルプロンプト3
部署内の個々のチームメンバーを紹介するための短い20秒のセグメントを想像してください。これは、社内コミュニケーションチャンネルや会社のイントラネットの「チーム紹介」セクションに最適です。ビジュアルスタイルは親しみやすく、笑顔の顔の間を素早くカットし、軽快で控えめな背景音楽を特徴とするべきです。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、複数のパーソナライズされた紹介を効率的に作成しましょう。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

部署紹介ビデオジェネレーターの使い方

カスタマイズ可能なテンプレートとAI駆動のツールを活用して、新しいチームメンバーを歓迎したり、利害関係者に情報を提供するための魅力的でプロフェッショナルな紹介ビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
部署の紹介ビデオに最適なビジュアル基盤を確立するために、さまざまなダイナミックなビデオテンプレートから選択してください。
2
Step 2
コンテンツを追加
スクリプトを貼り付け、HeyGenのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、部署の紹介に自然な音声ナレーションを生成しましょう。
3
Step 3
ブランド要素を適用
カスタムロゴやカラースキームを含むブランドキットを適用して、ビデオをパーソナライズし、ブランドの一貫性を確保しましょう。
4
Step 4
生成＆エクスポート
ビデオを最終化し、最適な視聴のためにアスペクト比の調整などを行い、高品質の紹介ビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な内部コミュニケーションの作成

.

部署をインスパイアし、重要な更新を伝え、ポジティブなチーム環境を効果的に促進するためのモチベーショナルで情報豊かなビデオをデザインします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な部署紹介ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは直感的なビデオジェネレーターで、魅力的な部署紹介ビデオを簡単に制作することができます。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとカスタマイズ可能なオプションを活用して、チームや組織のためのインパクトのある紹介を作成しましょう。

紹介ビデオのブランディングオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenでは、強力なブランドキット機能を使用して紹介ビデオを完全にカスタマイズできます。ロゴ、特定の色、フォントを組み込んで、すべてのアニメーションビデオコンテンツでブランドの一貫性を確保しましょう。

HeyGenのオンラインビデオメーカーで紹介ビデオを作るのは簡単ですか？

はい、HeyGenはユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートを備えており、紹介ビデオの作成プロセスを簡素化します。ブラウザベースの編集により、誰でもすぐにイントロメーカーになることができます。

ビデオイントロにAIアバターを使用できますか？

もちろんです！HeyGenは高度なAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ機能を統合しており、イントロビデオプロジェクトにダイナミックなバーチャルプレゼンターを含めることができます。これにより、アニメーションビデオコンテンツにユニークでプロフェッショナルなタッチが加わります。