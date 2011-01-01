ユースケース

HeyGenは、歯科専門家が魅力的な歯科クリニックのビデオや3D歯科アニメーションを作成することを可能にし、視覚学習を通じて患者の教育と関与を向上させます。HeyGenのAI駆動ツールを使用して、歯科医師は努力せずに歯科アニメーションビデオや歯科広告ビデオを制作でき、複雑な歯科手順を簡素化し、効果的に口腔衛生を促進することができます。