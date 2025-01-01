歯科患者情報ビデオジェネレーターで簡単なクリニックマーケティング

カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、患者のエンゲージメントを高め、新しい患者を歯科医院に引き付けましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の患者や迅速な口腔健康のヒントを求める人々のために、毎日のフロスの利点を簡単に説明する30秒のアニメーション解説ビデオを作成してください。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、明るくイラスト的なビジュアルと明確で陽気なナレーションを組み合わせ、複雑な歯科の概念を理解しやすく記憶に残るものにします。このビデオは、アニメーション解説を通じて一貫した口腔衛生習慣を促進することを目的とし、専門用語を避け、実用的なアドバイスに焦点を当てます。
サンプルプロンプト2
本物の患者の声を紹介し、歯科医院のユニークな利点を強調することで、新しい患者を引き付けることを目的とした60秒のソーシャルメディアビデオを作成してください。このダイナミックなビデオは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの視覚的に魅力的なショットを使用し、温かい背景音楽と明確なナレーションを組み合わせて、効果的な歯科マーケティングを実現します。字幕/キャプションを組み込んで、ソーシャルフィードをスクロールする視聴者のアクセシビリティとエンゲージメントを向上させ、コミュニティの信頼とポジティブな患者体験を強調します。
サンプルプロンプト3
複雑さに混乱する患者のために、歯科保険の請求と請求プロセスを解明する45秒の役立つビデオを想像してください。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、複雑な情報をプロフェッショナルで明確かつ安心感のあるビジュアルナラティブに変換します。このビデオは、親しみやすいAIアバターが簡潔なテキストオーバーレイと穏やかで情報豊富なナレーションを提供し、歯科医院が患者の理解を向上させ、管理上の問い合わせを減らすのに役立つように設計されています。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

歯科患者情報ビデオジェネレーターの使い方

歯科医院の患者情報を魅力的でプロフェッショナルなビデオに簡単に変換し、新しい患者を引き付け、患者教育を向上させましょう。

Step 1
患者教育スクリプトを作成
患者に伝えたい重要な情報を作成または貼り付けてください。当プラットフォームのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能が、このコンテンツを患者教育ビデオの音声対話に変換します。
Step 2
AIプレゼンターとシーンを選択
多様なAIアバターライブラリから、ビデオの親しみやすい顔を選択してください。メッセージを視覚的に補完する適切なシーンやテンプレートと組み合わせ、AIビデオジェネレーターによる魅力的な体験を作り出します。
Step 3
ブランディングとアクセシビリティを適用
字幕/キャプションを自動生成して、ビデオのリーチと明確さを向上させます。また、歯科医院のロゴやブランドカラーを統合して、コンテンツの一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。
Step 4
エクスポートして新しい患者を引き付ける
希望のアスペクト比を選択し、高解像度でビデオをエクスポートして仕上げます。さまざまなプラットフォームで新しい患者を引き付けるために、プロフェッショナルな患者情報ビデオを配信し、どのようなニーズにも簡単にエクスポートできます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

患者の声と成功事例の強調

AIビデオを使用して本物の患者の声と成功事例を制作し、歯科医院とサービスの信頼性と信頼を築きます。

よくある質問

歯科医はどのようにして魅力的な患者教育ビデオを簡単に作成できますか？

HeyGenは、直感的なテンプレートとAIアバターを使用して、歯科医院が高品質で魅力的な患者教育ビデオを制作することを可能にします。テキストスクリプトを魅力的なビジュアルに変換し、複雑な歯科情報を患者にとって理解しやすいものにします。

HeyGenが歯科マーケティングとソーシャルメディアビデオに最適な理由は何ですか？

HeyGenは、歯科医院がソーシャルメディアを含むさまざまなマーケティングチャネル向けにプロフェッショナルなAI生成ビデオを効率的に生成することを可能にします。患者の声や医院の最新情報を魅力的なコンテンツに迅速に変換し、ナレーションやキャプションを追加して、新しい患者を引き付けるのに最適です。

HeyGenは私の歯科医院のブランディングにカスタマイズ可能ですか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、歯科医院のロゴ、色、特定の美学をすべてのビデオに組み込むことができます。これにより、すべてのAI生成ビデオが一貫したプロフェッショナルな外観を保ち、すべてのコミュニケーションチャネルで使用できます。

HeyGenを使用してテキストからビデオをどのくらい早く生成できますか？

HeyGenの強力なテキストからビデオおよびナレーション生成機能により、迅速なコンテンツ作成が可能です。スクリプトを入力するだけで、HeyGenがAIアバターと自然なナレーションを備えた洗練されたビデオに変換し、ビデオ制作プロセスを大幅に効率化します。