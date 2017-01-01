歯科医院向け動画メーカーで迅速に魅力的な動画を作成

シームレスなナレーション生成を活用して、患者教育やプロモーション動画でマーケティング戦略を向上させましょう。

新しい患者向けに、クリニックの価値観とサービスを説明するフレンドリーなAIアバターをフィーチャーした、明るくモダンなスタイルの30秒の紹介動画を作成してください。信頼を伝えるプロフェッショナルなナレーションを生成し、歯科医院にとって魅力的な動画に仕上げます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の患者向けに、定期検診の利点を説明する45秒の教育動画を作成してください。スクリプトからのテキストを動画に変換するアプローチを利用し、アニメーションの歯科動画スタイルで、理解しやすいグラフィックと落ち着いた権威あるナレーションを組み合わせ、患者教育を強化するクリーンなビジュアルプレゼンテーションを目指します。
サンプルプロンプト2
地域コミュニティをターゲットにした期間限定の歯のホワイトニングオファーを宣伝する15秒のダイナミックなソーシャルメディア動画を制作してください。このプロモーション広告は、鮮やかな色彩とエネルギッシュな音楽を使用し、カスタマイズ可能なテンプレートと目立つ字幕/キャプションを組み込んで、さまざまなプラットフォームで瞬時に注目を集めます。
サンプルプロンプト3
歯科訪問に不安を感じている見込み患者向けに、満足した患者の体験を紹介する心温まる60秒の患者の声動画を想像してください。温かく本物のビジュアルスタイルを採用し、自然なナレーションを使用し、Bロール用のメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、信頼を築く魅力的なDentist Video Maker作品を作成します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

歯科医院向け動画メーカーの使い方

AIプラットフォームを使用して、患者教育、マーケティング、ソーシャルメディア向けのプロフェッショナルで魅力的な動画を簡単に作成しましょう。

1
Step 1
テンプレートを選ぶか新規作成を開始
カスタマイズ可能なテンプレートから選ぶか、白紙のキャンバスからデザインを始めて、歯科動画制作を開始します。これにより、アニメーション歯科動画のクリエイティブプロセスが始まります。
2
Step 2
魅力的なコンテンツを作成
スクリプトを入力してテキストを動画に変換するか、自分のメディアをアップロードします。AIアバターを活用して、情報を明確かつプロフェッショナルに伝えましょう。
3
Step 3
プロフェッショナルな音声を生成
高度なナレーション生成を使用して、スクリプトを自然な音声に変換します。自動的に字幕/キャプションを追加して、すべての視聴者にメッセージが届くようにします。
4
Step 4
動画をエクスポート
魅力的な動画を完成させ、ソーシャルメディア動画プラットフォームやその他のマーケティングチャネルに適したさまざまなアスペクト比でエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

明確な説明動画で患者を教育

.

複雑な歯科手順を理解しやすい教育動画に変換し、患者の理解と信頼を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして歯科医院の魅力的な動画作成を支援しますか？

HeyGenは直感的なAIプラットフォームとして、患者教育、ソーシャルメディア、プロモーション広告のための魅力的な動画を作成することを可能にします。カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを使用して、マーケティング戦略を強化するアニメーション歯科動画を簡単に制作できます。

HeyGenは効率的な歯科動画制作のためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキストを動画に変換する機能やリアルなナレーション生成など、強力な機能で歯科動画制作を簡素化します。カスタマイズ可能なテンプレートや自動字幕/キャプションを利用して、迅速に洗練されたコンテンツを作成できます。

HeyGenは患者の声や教育動画の作成に使用できますか？

もちろんです。HeyGenは多用途なDentist Video Makerで、魅力的な患者の声や情報豊富な教育動画を制作するのに最適です。AIアバターとブランド管理を活用して、すべてのソーシャルメディア動画コンテンツでプロフェッショナルで一貫したメッセージを届けましょう。

HeyGenのAIプラットフォームはどのようにして歯科動画制作を効率化しますか？

HeyGenのAIプラットフォームは、テキストスクリプトをAIアバターと合成音声を用いたダイナミックな動画に変換することで、歯科動画制作を革新します。このインテリジェントなアプローチにより、コンテンツ制作を効率的に拡大し、時間とリソースを節約しながら高品質を維持できます。