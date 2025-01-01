歯科オンボーディングビデオジェネレーター：新しい患者を引き込む

AIを活用したスクリプトからのテキスト-to-ビデオで、患者教育とマーケティングビデオを簡単に作成。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい審美歯科サービスを紹介する30秒の歯科マーケティングビデオを制作し、笑顔の改善を求める潜在患者をターゲットにします。このビデオはモダンで洗練されたビジュアルスタイルを持ち、アップビートなバックグラウンドミュージックと明確なナレーションを特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーン、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して魅力的で引き込まれるビデオを作成します。
サンプルプロンプト2
新しい患者受付手順に関する60秒の歯科スタッフ向け指導ビデオを作成し、業務を効率化し、一貫したコンテンツ作成を確保します。このビデオは明確でプロフェッショナルなビジュアルスタイルを持ち、権威あるがフレンドリーなナレーションとサポート的なオンスクリーンテキストを必要とし、HeyGenの字幕/キャプションとメディアライブラリ/ストックサポートを効果的に使用して包括的なトレーニングを提供します。
サンプルプロンプト3
歯科クリニックの患者快適性への取り組みを宣伝する15秒のソーシャルメディアビデオを開発し、さまざまなプラットフォームで一般の視聴者を対象とします。ビジュアルスタイルはダイナミックでポジティブにし、モダンで高揚感のある音楽と表現力豊かなAIアバターを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート、カスタマイズ可能な要素を使用して異なるプラットフォームに最適化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

歯科オンボーディングビデオの作成方法

AIを使用してプロフェッショナルで魅力的な患者オンボーディングビデオを簡単に作成し、温かい歓迎と明確な期待を確保します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
歯科診療所向けにデザインされたビデオテンプレートを選択するか、独自のオンボーディングメッセージを構築するために白紙のキャンバスから始めます。
2
Step 2
コンテンツを追加
スクリプト、ウェルカムメッセージ、および重要な患者情報を入力します。私たちのテキスト-to-ビデオ技術がテキストを話し言葉に変換し、診療所の特定のイメージとシームレスに統合します。
3
Step 3
ビジュアルをカスタマイズ
診療所のロゴとブランドカラーでビデオをパーソナライズします。さまざまなAIアバターから選択してクリニックを表現し、オンボーディングビデオがブランドアイデンティティに完全に一致し、クリエイティブなコントロールを可能にします。
4
Step 4
生成して共有
私たちのAIビデオジェネレーターがビデオを完成させ、明確なナレーション生成とオプションの字幕を提供します。完成した歯科オンボーディングビデオを簡単にエクスポートして、ウェブサイトやソーシャルメディアで共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

患者教育とアウトリーチを拡大

歯科患者教育ビデオとスタッフトレーニングモジュールの包括的なライブラリを開発し、効率的により広い視聴者にリーチします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私の歯科マーケティングと患者教育ビデオを向上させますか？

HeyGenは歯科専門家がマーケティングと患者教育のための魅力的なビデオを簡単に作成できるようにします。コンテンツに対するクリエイティブなコントロールを得ることで、ソーシャルメディアビデオやその他の歯科マーケティング資料を制作し、視聴者に真に響くものを作り出すことができます。

HeyGenが多様なコンテンツに理想的な歯科ビデオメーカーである理由は何ですか？

強力な歯科ビデオメーカーとして、HeyGenはテキスト-to-ビデオ機能や高度なナレーション生成を含む強力なAIビデオジェネレーターを提供します。豊富なビデオテンプレートとカスタマイズオプションを備えており、あらゆる目的のためにプロフェッショナルな歯科ビデオコンテンツを簡単に制作できます。

HeyGenはプロフェッショナルな歯科オンボーディングビデオコンテンツの作成を簡素化しますか？

もちろんです。HeyGenは効率的な歯科オンボーディングビデオジェネレーターとして機能し、広範なビデオ編集スキルなしで迅速なコンテンツ作成を可能にします。その直感的なプラットフォームにより、包括的でプロフェッショナルなオンボーディングビデオを迅速に開発し、プロセスを効率化します。

HeyGenは私の診療所のために高品質でアクセス可能な歯科ビデオコンテンツをどのように確保しますか？

HeyGenはすべての歯科ビデオ制作に自動字幕/キャプションを提供することで、アクセシビリティと品質を優先します。また、ブランドコントロールやアスペクト比のリサイズを利用して、魅力的なビデオがすべてのプラットフォームで完璧に調整され、プロフェッショナルであることを保証します。