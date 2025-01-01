魅力的なコンテンツのための歯科知識インサイトビデオメーカー

複雑な歯科手順をシームレスなボイスオーバー生成で明確な患者教育ビデオに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
一般の視聴者向けに、素早く口腔衛生のヒントを提供する30秒のダイナミックなソーシャルメディアリールを開発してください。ビジュアルスタイルは明るく魅力的で、テンポの速いカットを使用し、アップビートなバックグラウンドミュージックとHeyGenの字幕/キャプションを組み合わせて、音声なしでも最大限のアクセス性とインパクトを実現します。この短いビデオマーケティング作品は、認知度を高め、貴重な洞察を共有するのに理想的です。
サンプルプロンプト2
歯科専門家や学生向けに、複雑な歯科知識の洞察を掘り下げる2分間の指導ビデオを設計してください。新しい技術やテクノロジーを詳述するかもしれません。ビジュアルと音声スタイルは非常に洗練され、権威あるもので、詳細なアニメーションや医療図を使用し、HeyGenのAIアバターを組み込んで情報を重厚かつ専門的に提示し、教育コンテンツを高めます。
サンプルプロンプト3
新しい患者を引き付けるために、クリニックの親しみやすい雰囲気と主要なサービスを紹介する60秒の魅力的な歯科マーケティングビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは温かく招待的で、クリニックとスタッフのショットを特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーンを効果的に活用して、クリニックを一流のDental Video Makerとして際立たせる洗練されたプロフェッショナルな仕上がりを実現します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

歯科知識インサイトビデオメーカーの使い方

AIを活用して歯科知識をプロフェッショナルで魅力的な患者教育ビデオに簡単に変換し、コンテンツ作成プロセスを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成する
まず、歯科知識の洞察をアウトライン化します。その後、HeyGenの強力なテキストからビデオへの機能を利用して、書かれたコンテンツから瞬時に予備ビデオドラフトを生成します。
2
Step 2
テンプレートを選択する
教育コンテンツに最適なプロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンの多様なライブラリから選択します。これにより、歯科ビデオのビジュアル基盤が提供されます。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを追加する
さまざまなスタイルと言語で自然な音声のボイスオーバーを生成し、メッセージを強化し、患者に歯科知識を明確に伝えます。
4
Step 4
魅力的なビデオをエクスポートして共有する
完成したら、ソーシャルメディアなどのプラットフォーム向けにさまざまなアスペクト比で高品質で魅力的なビデオを簡単にエクスポートし、患者に情報を提供し教育します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育的なアウトリーチを拡大する

より包括的な歯科コースや教育コンテンツを開発し、患者や専門家のより広い視聴者に届けます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして歯科医院のビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターとテキストからビデオへの技術を使用して、書かれたスクリプトを魅力的な患者教育ビデオに変換します。複雑な撮影や編集スキルを必要とせずに、バーチャルプレゼンターを使用してプロフェッショナルなコンテンツを簡単に作成でき、ビデオ作成プロセスを効率化します。

HeyGenはさまざまな歯科手順に関する教育コンテンツを制作できますか？

もちろんです。HeyGenは強力なDental Video Makerであり、さまざまな歯科手順や口腔衛生のヒントをカバーする詳細な患者教育ビデオを作成することができます。テンプレートと豊富なメディアライブラリを活用して、複雑な歯科知識の洞察を効果的に視聴者に伝えることができます。

HeyGenは歯科マーケティングにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、魅力的なビデオやソーシャルメディアリールを簡単に作成することで、歯科マーケティングの取り組みを強化します。ロゴや色などのブランドコントロールを組み込んで、すべてのビデオマーケティングコンテンツで一貫したプロフェッショナルなイメージを維持します。

HeyGenはどのようにして歯科知識の洞察をよりアクセスしやすくしますか？

HeyGenは、自動ボイスオーバー生成とカスタマイズ可能な字幕/キャプションを提供することで、歯科知識の洞察ビデオのアクセス性を向上させます。これにより、教育コンテンツが言語や聴覚能力に関係なく、より広い視聴者に届き、メッセージが普遍的に理解されるようになります。