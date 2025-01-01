歯科衛生ジェネレーター: 歯科診療を向上させる

歯科衛生器具とその利点を鮮やかに紹介し、HeyGenのAIアバターでプロフェッショナルなトレーニング動画を生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
歯科衛生士の学生と新しいアシスタントを対象に、プロフィーハンドピースの正しい取り扱いとオートクレーブ滅菌手順を示す45秒の指導動画を開発してください。ビジュアルスタイルは明るくクリアで、AIアバターがプロフィーカップの取り付け方法とプッシュボタンチャックメカニズムの使用方法を細かく示し、その後オートクレーブ滅菌の適切な手順を示します。音声は、各段階を視聴者に案内する親しみやすく安心感のあるナレーションを生成し、効果的で安全な歯科手順のための基本的な衛生と操作プロトコルを理解させます。
サンプルプロンプト2
歯科クリニックのオーナーと調達マネージャーを対象に、E-ジェネレーターLEDハンドピースの革新的な利点を強調する90秒の魅力的な動画を作成してください。動的なテンプレートとシーンを利用して、その優れた照明を実証し、特に統合されたファイバーオプティクス技術が手順中の視認性をどのように向上させるかを詳述します。ビジュアルは従来のセットアップと鮮やかな光出力を対比し、E-ジェネレーターの利点と標準的な4ホール（ミッドウェスト）接続との互換性を説明する断定的なナレーションを生成し、運用効率と患者の結果の改善を強調します。
サンプルプロンプト3
歯科専門家を対象に、効率的な歯石除去と高度な研磨装置のための包括的な歯科衛生器具の範囲に焦点を当てた2分間のプロフェッショナルな動画を制作してください。ビジュアルナラティブは、歯科衛生における一般的な課題を提示し、その後、厳選された器具の選択がどのように効果的な解決策を提供するかを示し、シミュレーション使用中の器具の鮮明で詳細なクローズアップを示します。明確で専門的なナレーションが、これらのツールの人間工学的利点と性能向上を説明し、最終的に患者の快適さと診療効率の向上につながります。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

歯科衛生ジェネレーターの仕組み

効率的で効果的なプロフィーラキシスのために統合されたE-ジェネレーターを備えた高度な歯科衛生ハンドピースの主な機能と操作面を発見してください。

1
Step 1
E-ジェネレーターハンドピースを選択
手順中の視認性を確保するために外部ファイバーオプティクスを必要とせずにLED照明を自動的に供給するE-ジェネレーターハンドピースを選択します。この統合された一般機能は精度を向上させます。
2
Step 2
適切なプロフィーハンドピースを選ぶ
効率的なプロフィーラキシスと研磨のために設計された4ホール（ミッドウェスト）接続を特徴とする適切なプロフィーハンドピースモデルを選択します。この接続タイプは広範な互換性のための標準的な一般機能です。
3
Step 3
プッシュボタンチャックで器具を適用
プッシュボタンチャックにしっかりと挿入して歯科器具を適用し、迅速かつ安全な交換を行います。その後、内部トリプルスプレーシステムが作動し、操作中の連続冷却とデブリ除去を確保します。これは患者の快適さのための重要な一般機能です。
4
Step 4
使用後に無菌環境を作成
ハンドピースの徹底的なオートクレーブ滅菌を確保することで、安全で無菌の環境を作成します。このプロセスは、しばしば135°Cに達し、患者の安全とデバイスの長寿命のために不可欠であり、FDA 510(k)番号基準を満たす重要な規制一般機能です。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

歯科製品のマーケティングを加速

歯科衛生ジェネレーターと器具の魅力的な動画広告を迅速に制作し、より多くの顧客を引き付け、売上を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストだけでプロフェッショナルな動画を作成するのですか？

HeyGenは高度なAIアバターと先進的なテキストから動画への変換機能を利用して、あなたの書いたスクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、自然なナレーションを生成します。

HeyGenは動画カスタマイズのためにどのようなブランディングコントロールを提供していますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、特定のブランドカラー、一貫したフォントをすべての動画にシームレスに統合できます。また、さまざまなテンプレートとシーンを活用して、一貫したブランドアイデンティティを確保できます。

HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに動画を適応させることができますか？

もちろんです。HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズをサポートし、TikTok、Instagram、YouTubeなどの異なるプラットフォームに最適化するための複数のエクスポートフォーマットを提供します。

HeyGenには動画のアクセシビリティとエンゲージメントを向上させる機能がありますか？

はい、HeyGenはすべての動画コンテンツに自動的に字幕とキャプションを生成し、アクセシビリティを大幅に向上させます。さらに、統合されたメディアライブラリとストックサポートを使用して制作を充実させることができます。