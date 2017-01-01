歯科説明ビデオジェネレーター：魅力的な患者コンテンツを作成
驚くべきアニメーションビデオで患者のエンゲージメントと歯科マーケティングを向上させましょう。私たちのAIアバターが複雑な手順をシンプルで明確にします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
地元エリアの新規患者をターゲットにした30秒の歯科マーケティング用ソーシャルメディアクリップを作成し、歯科医院のフレンドリーな雰囲気と最新の設備を紹介します。このビデオは、アップビートな音楽トラックとプロフェッショナルなビジュアルでデザインされ、HeyGenのカスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用して迅速なコンテンツ制作とさまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比の調整を行います。
歯科インプラントを検討している患者向けに、手順のステップと回復を詳細に説明する45秒の説明ビデオを制作します。プロフェッショナルなグラフィックスと落ち着いた情報豊富な声を取り入れたビジュアルスタイルで、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して簡単に作成し、アクセシビリティのために字幕/キャプションを完備します。
新しい患者向けに60秒の歓迎ビデオをデザインし、歯科医院のバーチャルツアーとチームの紹介を行い、モダンで魅力的なビジュアルスタイルとフレンドリーなナレーションを目指します。このビデオは、医院の効率的なワークフローを伝え、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用してビジュアルを強化し、テンプレートとシーンを使用して洗練された最終製品を作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして歯科マーケティングと患者教育の取り組みを強化できますか？
HeyGenは、歯科医院がプロフェッショナルな歯科説明ビデオと患者教育コンテンツを効率的に作成するのを支援します。私たちのAIビデオジェネレーターは、魅力的なビデオの制作を簡素化し、歯科マーケティングを強化し、患者の理解を向上させます。
歯科医はアニメーション歯科ビデオにどのようなクリエイティブなコントロールを持っていますか？
HeyGenを使用すると、歯科医はカスタマイズ可能なビデオテンプレート、ロゴや色などの個別のブランディングコントロール、多様なAIアバターを利用して、ビデオに広範なクリエイティブコントロールを持つことができます。これにより、医院を真に表現するユニークでインパクトのあるアニメーション歯科ビデオが可能になります。
HeyGenはどのようにして歯科説明ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、直感的なテキストからビデオへのプラットフォームを通じて、シンプルなスクリプトから迅速にコンテンツを制作することで、ビデオ作成プロセスを簡素化します。この効率的なワークフローにより、歯科専門家はプロフェッショナルなナレーション生成と字幕を完備した高品質の説明ビデオを迅速に生成できます。
HeyGenは歯科医院向けにさまざまな種類のビデオを制作できますか？
もちろんです！HeyGenは多用途で、歯科医院が短いソーシャルメディアクリップやプロモーションビデオから詳細な指導ビデオやバーチャルオフィスツアーまで、さまざまなビデオを制作することができます。この機能により、複数のプラットフォームでの患者エンゲージメントとコミュニケーションが向上します。