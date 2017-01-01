歯科説明ビデオジェネレーター：魅力的な患者コンテンツを作成

驚くべきアニメーションビデオで患者のエンゲージメントと歯科マーケティングを向上させましょう。私たちのAIアバターが複雑な手順をシンプルで明確にします。

将来の歯科患者向けに、歯のホワイトニングの利点とプロセスを視覚的に説明する60秒の患者教育ビデオを作成し、クリーンで情報豊富なスタイルと明確で安心感のあるナレーションを使用してください。HeyGenのAIアバターを活用して、正確でアクセスしやすいコンテンツを魅力的に提示します。

これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
地元エリアの新規患者をターゲットにした30秒の歯科マーケティング用ソーシャルメディアクリップを作成し、歯科医院のフレンドリーな雰囲気と最新の設備を紹介します。このビデオは、アップビートな音楽トラックとプロフェッショナルなビジュアルでデザインされ、HeyGenのカスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用して迅速なコンテンツ制作とさまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比の調整を行います。
サンプルプロンプト2
歯科インプラントを検討している患者向けに、手順のステップと回復を詳細に説明する45秒の説明ビデオを制作します。プロフェッショナルなグラフィックスと落ち着いた情報豊富な声を取り入れたビジュアルスタイルで、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して簡単に作成し、アクセシビリティのために字幕/キャプションを完備します。
サンプルプロンプト3
新しい患者向けに60秒の歓迎ビデオをデザインし、歯科医院のバーチャルツアーとチームの紹介を行い、モダンで魅力的なビジュアルスタイルとフレンドリーなナレーションを目指します。このビデオは、医院の効率的なワークフローを伝え、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用してビジュアルを強化し、テンプレートとシーンを使用して洗練された最終製品を作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

歯科説明ビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したツールを利用して、歯科医院向けのプロフェッショナルで魅力的な患者教育とマーケティングビデオを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成
歯科教育のスクリプトを作成または貼り付け、AIがテキストをビデオに変換してシームレスな制作を行います。
2
Step 2
ビジュアルを選択
カスタマイズ可能なビデオテンプレートとシーンのライブラリから選択し、魅力的なAIアバターでコンテンツを視覚化します。
3
Step 3
ブランディングを追加
ロゴをアップロードし、ブランドカラーを選択して、歯科医院のブランディングを統合します。
4
Step 4
エクスポートと共有
高品質の歯科説明ビデオを生成し、あらゆるプラットフォームに最適化されたアスペクト比でリサイズし、オーディエンスと共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルメディア用歯科クリップを制作

ソーシャルメディア向けの共有可能な短いビデオを簡単に作成し、歯科医院のオンラインプレゼンスとエンゲージメントを向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして歯科マーケティングと患者教育の取り組みを強化できますか？

HeyGenは、歯科医院がプロフェッショナルな歯科説明ビデオと患者教育コンテンツを効率的に作成するのを支援します。私たちのAIビデオジェネレーターは、魅力的なビデオの制作を簡素化し、歯科マーケティングを強化し、患者の理解を向上させます。

歯科医はアニメーション歯科ビデオにどのようなクリエイティブなコントロールを持っていますか？

HeyGenを使用すると、歯科医はカスタマイズ可能なビデオテンプレート、ロゴや色などの個別のブランディングコントロール、多様なAIアバターを利用して、ビデオに広範なクリエイティブコントロールを持つことができます。これにより、医院を真に表現するユニークでインパクトのあるアニメーション歯科ビデオが可能になります。

HeyGenはどのようにして歯科説明ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、直感的なテキストからビデオへのプラットフォームを通じて、シンプルなスクリプトから迅速にコンテンツを制作することで、ビデオ作成プロセスを簡素化します。この効率的なワークフローにより、歯科専門家はプロフェッショナルなナレーション生成と字幕を完備した高品質の説明ビデオを迅速に生成できます。

HeyGenは歯科医院向けにさまざまな種類のビデオを制作できますか？

もちろんです！HeyGenは多用途で、歯科医院が短いソーシャルメディアクリップやプロモーションビデオから詳細な指導ビデオやバーチャルオフィスツアーまで、さまざまなビデオを制作することができます。この機能により、複数のプラットフォームでの患者エンゲージメントとコミュニケーションが向上します。