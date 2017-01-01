技術に精通した革新的なソリューションを求める潜在顧客をターゲットにした45秒の製品デモ動画を作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されて未来的で、クリーンなインターフェースで製品を紹介し、HeyGenの音声生成機能を使用した熱意あるプロフェッショナルなナレーションを伴います。目的は、魅力的なストーリーを通じて製品の単一のコアベネフィットを強調することです。

ビデオを生成