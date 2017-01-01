デモ動画ジェネレーター: 魅力的な製品デモを迅速に作成
高度なテキストから動画へのスクリプト機能とリアルなAIナレーションを使用して、スクリプトを魅力的な製品デモに簡単に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティング専門家を対象にした45秒のプロモーション動画を開発し、HeyGenが「AIビデオ作成プラットフォーム」としての力を示します。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されてダイナミックで、クイックカットやプロフェッショナルなトランジションを特徴とし、さまざまなテンプレートとシーンを利用して高品質なマーケティング資産を効率的に作成する方法を強調します。
教育者やオンラインコース作成者向けに設計された60秒の説明動画を制作し、HeyGenが複雑なトピックを明確な「説明動画」に変える方法を示します。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊かで、落ち着いた明瞭なナレーションを使用し、教育目的でスクリプトからテキストを動画に変換する簡単さを強調します。
営業チームをターゲットにした30秒のセールスピッチ動画を生成し、HeyGenがどのようにしてクライアントに響く「インタラクティブデモ」を迅速に作成する力を与えるかに焦点を当てます。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで説得力があり、ダイナミックなビジュアルと明確で自信に満ちたナレーション生成を特徴とし、異なるオーディエンスに対してメッセージをパーソナライズするのに役立ちます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私の製品デモ動画を向上させますか？
HeyGenはユーザーが魅力的な製品デモ動画を簡単に作成できるようにします。AIプレゼンターとダイナミックなビデオテンプレートを活用して、複雑な機能を明確で説得力のあるデモンストレーションに変換し、効果的に製品を紹介します。
HeyGenはAI動画作成のプロセスを簡素化しますか？
もちろんです。HeyGenの直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースとテキストから動画への機能を組み合わせることで、AI動画作成が誰にでもアクセス可能になります。広範な編集経験がなくても、プロフェッショナルな動画を迅速に生成できます。
私の動画のためのブランディングオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを組み込むことができます。多様なビデオテンプレートを利用し、すべてのコンテンツでブランドの一貫性を維持するためにあらゆる側面をパーソナライズできます。
HeyGenは私のコンテンツのためにリアルなAIナレーションを作成できますか？
はい、HeyGenは非常に自然に聞こえる高品質なAIナレーションを提供し、あなたのビデオコンテンツを完璧に補完します。AIプレゼンターと組み合わせて、洗練された魅力的なメッセージをオーディエンスに届けます。