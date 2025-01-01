デモデイビデオメーカー: 投資家向けピッチを作成
HeyGenの投資家向けテンプレートを使用して、デモデイで投資家を感動させる高品質なピッチビデオを作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
デモデイの審査員やアクセラレーターメンターをターゲットにした、2分間のインパクトのあるピッチビデオを作成し、モダンでデータ駆動のビジュアルと画面上のテキストオーバーレイを使用してください。HeyGenのAIアバターを活用して、説得力のあるナラティブを提示し、重要な指標の字幕/キャプションを提供し、トラクションビジュアライゼーションツールと市場機会を効果的に示してください。
初期段階の投資家向けに、インスピレーションを与えるブランド化されたビジュアルスタイルを採用した60秒の会社概要ビデオを設計し、HeyGenの投資家向けテンプレートを使用してください。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、スタートアップのビジョンと価値提案をプロフェッショナルに表現し、記憶に残る投資家プレゼンテーションを作成してください。
潜在的な技術パートナーや共同創業者向けに、特定の機能を示す明確なアニメーションビジュアルを備えた詳細な1分間の技術機能ディープダイブビデオを開発してください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを統合して補完的なグラフィックを提供し、複雑な技術用語を説明する正確な字幕/キャプションを追加し、高品質な製品デモを確保してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてデモデイや投資家プレゼンテーションのビデオ作成を簡単にしますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、AIアバターとボイスオーバーを完備しています。直感的なインターフェースと多様なテンプレートにより、製品デモや投資家プレゼンテーションのための高品質なコンテンツを迅速に制作できます。
既存のピッチデッキや画面録画をHeyGenビデオに統合できますか？
はい、HeyGenは既存のピッチデッキコンテンツや画面録画のシームレスな統合を提供し、投資家向けピッチビデオや製品ショーケースを重要なビジュアルで充実させることができます。また、ブランドカラーやロゴを組み込んでプロフェッショナルな仕上がりにすることも可能です。
HeyGenはどのようなツールを提供して、デモビデオをプロフェッショナルに見せることができますか？
HeyGenは強力なドラッグ＆ドロップエディター、プロフェッショナルなナレーションスタイル、豊富なメディアライブラリを提供し、ビジュアルを強化します。アニメーションテキストを簡単に追加し、ビデオのサイズを調整することで、デモデイビデオメーカーの出力が投資家向けの生産品質を達成することを保証します。
HeyGenはどのようにして説得力のあるナラティブを作成し、エンゲージメントを追跡するのに役立ちますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートやビジュアルストーリーテリング要素を使用して、説得力のあるナラティブを作成します。さらに、高度な視聴者分析を利用し、トラクションビジュアライゼーションツールを統合して、製品デモや投資家プレゼンテーションに対するオーディエンスの反応を追跡し、理解することができます。